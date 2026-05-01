MareBirra a Marina di Vietri dal 7 al 10 maggio

Dal 7 al 10 maggio 2026 a Marina di Vietri sul Mare si terrà MareBirra, l’evento che celebra tra gusto e tradizione la “Regina delle bevande”: la birra. L’evento, che gode del supporto del Comune di Vietri sul Mare, è organizzato dalla Pro Loco di Vietri sul Mare in collaborazione con l’Associazione Commercianti di Vietri sul Mare e l’Associazione Ristoratori di Vietri sul Mare ed il supporto tecnico de “La Fonte” di Vincenzo Benincasa. Ieri mattina la presentazione ufficiale della manifestazione nell’aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare, alla presenza del sindaco Giovanni De Simone, dell’assessore alla cultura Daniele Benincasa, del consigliere con delega al turismo Vittorio Mendozzi e del presidente della Pro Loco di Vietri sul Mare Cosmo Di Mauro. MareBirra si svolgerà nella zona di Via Petrara a Marina di Vietri e nell’area antistante i Due Fratelli e sarà un attrattivo villaggio dove il meglio dell’eccellenza enogastronomica locale sarà protagonista con oltre 40 postazioni dedicate che proporranno la loro migliore specialità da accompagnare con la birra: Aretusa (gnocco alla Nerano), Pierò (pasta e patate), Vittorio Maialino (porchetta e panini), Tradizioni in food (caciocavallo e arrosticini), Otto Burger (panini e patatine fritte), Convi (cuoppo fritto e panino con polpo), Lambiase (pizza a portafoglio), HBN Catering (cuzztiello), La Fonte Food (frittatine), El Salvador (tacos), Lamé (orecchiette broccoli e alici), Benvenuti A Bordo (pasta patate, provola, colatura di alici), Vetus (cuoppo e fritto), Canapé (schiacciata con salumi), Pizzeria Pub Sud Est (panino con parmigiana), Passariello (tapas), Acqua Ramina (gnocco al ragù ramino + frittura), Antica Bagnara (ndunderi ceci e cozze), Il Pescatore (polpette di mare e primo di mare), Giufé (gnocco ripieno mozzarella, gamberetti, tarallo sbriciolato), I Due Fratelli 2 (panuozzo), Pascalò (filoscio uovo, mozzarella e fetta di pane), Associazione Ristoratori (paccheri al pesto vietrese), Rosa Dei Venti (corteccia con salsiccia e trofie fagioli e cozze), Boutique della Frutta (sorbetto e tagliata), Pizzeria Divina Vietri (panuozzo), Zio Savino (cannolo, bombolone, zeppole), Eco del Mare (spumone e torte semifredde), Piggy’s House (kebab), Zero Food (smash senza glutine), Fame Zero (caciocavallo, porchetta, auricchio, mortadella), Arca Restaurant (gnocco alla genovese di tonno), Nolo Express (dolci siciliani), Giodega Pizzeria (calzone fritto), Oste Mobile (smash), Opificio (zeppole e gelati), Roy (pollo allo spiedo e panini), Piadineria Ailo by Lu le (piadine), Early Fruit (frutta e tagliata di frutta). Presenti anche stand no food, commercio ed artigianato. Per le famiglie sarà possibile godersi le quattro serate senza problemi con l’area riservata all’intrattenimento dei più piccoli con animazione ed attrazioni. Per chi vorrà venire a MareBirra senza usare l’auto sarà possibile usufruire del servizio traghetto della Travelmar che dal 7 al 10 maggio 2026 collegherà Salerno, dal Porto Masuccio Salernitano (Piazza della Concordia), con Marina di Vietri sul Mare al costo di 10 euro A/R a persona con i seguenti orari, ricevendo in regalo anche un buono per una birra gratis: Ricco anche il programma dedicato alla musica ed all’intrattenimento, ogni sera gratuitamente a partire dalle ore 21,00: · il 7 maggio si comincia con il botto con la comicità dei Ditelo Voi; · l’8 c’è la cover band dedicata a Pino Daniele; · il 9 il live music con Via Toledo Band; · il 10 il gran finale con Mixed by Erry.