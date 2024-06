Maraio: “Da questa piazza si deve accendere la speranza dell’Italia antifascista e democratica”

“Da questa piazza si dovrà necessariamente passare quando metteremo in minoranza questo Governo”. Lo ha detto il segretario nazionale del Partito Socialista Enzo Maraio intervenendo in piazza Santi Apostoli alla manifestazione contro l’autonomia differenziata e il premierato con le opposizioni. “Dobbiamo recuperare anche chi è stato assente oggi – commenta il segretario. “L’obiettivo è quello di sconfiggere questa destra dai tratti illiberali. Una destra che vuole stabilire chi comanda per cambiare come vuole l’Italia”. “Vogliono dividere l’Italia: lasciare indietro gli ultimi, i deboli, i poveri e le persone che sono in difficoltà. Questo significa che circa due milioni e mezzo di persone rinunceranno alle cure perché non possono ricorrere alla sanità privata. La sanità deve essere gratuita per tutti – ha ribadito Maraio – noi ci batteremo per questo”. Il segretario ha poi stigmatizzato la lite in Parlamento di qualche giorno fa, “ci ha reso ridicoli davanti al mondo” e ha condannato lo sfregio fatto al monumento di Matteotti a Riano: “Matteotti è stato il primo martire antifascista. Cara Giorgia, noi abbiamo la storia e un passato di conquiste e ne siamo orgogliosi. Voi avete un passato di cui dovete vergognarvi. Da questa piazza si deve accendere la speranza dell’Italia antifascista e democratica”.