Annullato corteo per i 105 anni della Salernitana

si terrà una Festa dell’Appartenenza per i 105 anni di storia della Salernitana in tono minore, a causa dei recenti lutti tra gli ultras granata. Dopo aver perso diversi membri importanti nelle ultime settimane, la torcida granata ha deciso di ridurre i festeggiamenti . Non ci sarà più il corteo da piazza della Concordia a piazza Casalbore, ma i tifosi si incontreranno direttamente davanti allo stadio Vestuti alle 19:19 per celebrare comunque l’anniversario della Salernitana. Lo spettacolo musicale avrà luogo e ci saranno momenti speciali per ricordare i cuori granata che non ci sono più. Gli ultras hanno deciso di annullare il corteo in onore dei membri deceduti, come Armando Mainardi, Gerardo Salvucci e Gianni Novella, per onorare e rispettare coloro che hanno dato la vita per la Salernitana.