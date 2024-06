Nocera Sup. Danisi: Bisogno può vincere

di Mario Rinaldi

A seguito dell’annuncio ufficiale di apparentamento con il candidato sindaco Enrico Bisogno, che al ballottaggio sfiderà l’avversario Gennaro D’Acunzi per la conquista della poltrona di sindaco del Comune di Nocera Superiore, Rosario Danisi, che ha ottenuto 1.108 voti, fa il punto della situazione politica in vista della corsa a due prevista per domenica prossima. Rosario Danisi è soddisfatto del 7,65% di voti ottenuti al primo turno delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Nocera Superiore? “Certamente. Sono rimasto soddisfatto anche perché sono partito molto in ritardo rispetto ai miei competitor. Tra l’altro le tre liste che sostenevano la mia candidatura erano formate da amici e persone appartenenti alla società civile. Eravamo solo due ad aver avuto esperienze politiche pregresse. Quindi un ottimo risultato, frutto dell’impegno messo in campo da tutti coloro che hanno risposto positivamente a sostenermi in questa tornata elettorale. Anzi, colgo anche l’occasione per ringraziare, uno ad uno, i candidati che hanno avuto il coraggio di metterci la faccia, scendendo in campo in condizioni anche abbastanza complicate per sostenere questa campagna elettorale”. Poi, l’altro giorno la decisione ufficiale di sostenere Bisogno per il ballottaggio. Per quale motivo? “Ribadisco quanto affermato nella nota ufficiale. Al termine di un confronto sereno e costruttivo con tutti i candidati delle nostre liste, con i sostenitori del nostro progetto politico, abbiamo deciso di sostenere, in maniera ufficiale, nel turno di ballottaggio il candidato sindaco Enrico Bisogno il quale, a differenza di altri, non solo ci ha ascoltato ma ha voluto condividere alcuni punti fondamentali del nostro programma elettorale, a cominciare dal nostro impegno per il mondo dei Giovani di Nocera Superiore. Per questa ragione abbiamo deciso di effettuare l’apparentamento ufficiale e, quindi, gli elettori di Nocera Superiore, accanto al nome di Enrico Bisogno troveranno anche il simbolo dei Progressisti per Nocera Superiore, una delle liste che ci ha accompagnato in questa campagna elettorale”. Lei pensa che Bisogno possa uscire vincitore dal ballottaggio? “Ha tutte le carte in regola per vincere contro il suo avversario. E’ un politico che, grazie all’esperienza acquisita nel corso della precedente amministrazione, riesce meglio di chiunque altro a calarsi nel ruolo di primo cittadino. Siamo convinti che sarà lui il nuovo sindaco di Nocera Superiore, con il nostro gruppo pronto a sostenerlo. E ci auguriamo che il nostro bacino di voti possa risultare decisivo per ottenere il risultato sperato”. Dovesse vincere Bisogno, quale sarà il ruolo di Danisi? “Sarà il nuovo sindaco ad indicare se e quale incarico conferirmi. Io posso solo affermare che sono il portavoce di tutto il gruppo di candidati che in queste elezioni mi ha sostenuto. Allo stesso modo sono il portavoce dei tanti cittadini che hanno deciso di darmi fiducia attribuendomi la loro preferenza”. Quali sono i vostri programmi come gruppo in caso di affermazione di Bisogno? “Sono gli stessi che abbiamo indicato in campagna elettorale, con particolare attenzione rivolta ai giovani del territorio, che rappresentano la futura classe dirigente. Noi siamo chiamati a dare voce alle idee e alle iniziative proposte dai tanti cittadini che ci hanno chiesto di realizzare quanto da loro esposto. E posso affermare con certezza, che il nostro impegno è rivolto proprio in questa direzione, ovvero nell’affermazione delle idee dei nostri concittadini, almeno quelle idee che riteniamo più meritevoli di attenzione”. In ultimo, Danisi ha anche affermato che in queste ultime serate di campagna elettorale sarà al fianco di Bisogno nelle piazze e tra la gente per lo sprint finale prima del ballottaggio di domenica prossima.