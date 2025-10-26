Maraio, ‘Avanti’ tiene vivo riformismo in Campania - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Maraio, ‘Avanti’ tiene vivo riformismo in Campania
Unifil: “Attacco Idf su caschi blu in Libano, nessun ferito”
Gb, il principe Andrea potrebbe dover affrontare un dibattito parlamentare sulla sua condotta
Fiorentina-Bologna 2-2, viola di rigore: Kean rimonta rossoblù nel recupero
Campania Attualità

Maraio, ‘Avanti’ tiene vivo riformismo in Campania

  • Ottobre 26, 2025
  • 0
  • 64
  • 1 Min Read
Maraio, ‘Avanti’ tiene vivo riformismo in Campania

“Il progetto Avanti, lanciato al Congresso nazionale di Napoli, prosegue con forza e coerenza nel solco della nostra tradizione socialista, che unisce valori, idee e dialogo. È una scelta che ci convince ed entusiasma, perché tiene viva l’eredità del riformismo italiano e costruisce ponti concreti con il mondo cattolico e civico”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale di ‘Avanti – Psi’. “In Campania, insieme al PRI, a Campania Popolare e al CDU, abbiamo dato vita ad ‘Avanti Campania’, un’esperienza che aggrega e valorizza le migliori energie territoriali. In altre regioni, Avanti partecipa – prosegue Maraio – alla sintesi di aree politiche diverse: in Puglia sosteniamo con convinzione Decaro presidente, insieme ai Popolari ed ai civici, in Veneto siamo, come Avanti, parte della lista che sostiene Andrea Manildo presidente”.”Il progetto Avanti cresce, si radica e contribuisce ovunque a costruire una area comune riformista, europeista e laica ed aperta ai valori del cattolicesimo democratico. Questo progetto dovrà crescere, continuare, dialogare ancora con mondi vicini” conclude

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Attualità Cronaca

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013