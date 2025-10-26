Maraio, ‘Avanti’ tiene vivo riformismo in Campania

“Il progetto Avanti, lanciato al Congresso nazionale di Napoli, prosegue con forza e coerenza nel solco della nostra tradizione socialista, che unisce valori, idee e dialogo. È una scelta che ci convince ed entusiasma, perché tiene viva l’eredità del riformismo italiano e costruisce ponti concreti con il mondo cattolico e civico”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale di ‘Avanti – Psi’. “In Campania, insieme al PRI, a Campania Popolare e al CDU, abbiamo dato vita ad ‘Avanti Campania’, un’esperienza che aggrega e valorizza le migliori energie territoriali. In altre regioni, Avanti partecipa – prosegue Maraio – alla sintesi di aree politiche diverse: in Puglia sosteniamo con convinzione Decaro presidente, insieme ai Popolari ed ai civici, in Veneto siamo, come Avanti, parte della lista che sostiene Andrea Manildo presidente”.”Il progetto Avanti cresce, si radica e contribuisce ovunque a costruire una area comune riformista, europeista e laica ed aperta ai valori del cattolicesimo democratico. Questo progetto dovrà crescere, continuare, dialogare ancora con mondi vicini” conclude