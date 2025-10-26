“Il progetto Avanti, lanciato al Congresso nazionale di Napoli, prosegue con forza e coerenza nel solco della nostra tradizione socialista, che unisce valori, idee e dialogo. È una scelta che ci convince ed entusiasma, perché tiene viva l’eredità del riformismo italiano e costruisce ponti concreti con il mondo cattolico e civico”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale di ‘Avanti – Psi’. “In Campania, insieme al PRI, a Campania Popolare e al CDU, abbiamo dato vita ad ‘Avanti Campania’, un’esperienza che aggrega e valorizza le migliori energie territoriali. In altre regioni, Avanti partecipa – prosegue Maraio – alla sintesi di aree politiche diverse: in Puglia sosteniamo con convinzione Decaro presidente, insieme ai Popolari ed ai civici, in Veneto siamo, come Avanti, parte della lista che sostiene Andrea Manildo presidente”.”Il progetto Avanti cresce, si radica e contribuisce ovunque a costruire una area comune riformista, europeista e laica ed aperta ai valori del cattolicesimo democratico. Questo progetto dovrà crescere, continuare, dialogare ancora con mondi vicini” conclude
Post Recenti
- Maraio, ‘Avanti’ tiene vivo riformismo in Campania
- Unifil: “Attacco Idf su caschi blu in Libano, nessun ferito”
- Gb, il principe Andrea potrebbe dover affrontare un dibattito parlamentare sulla sua condotta
- Fiorentina-Bologna 2-2, viola di rigore: Kean rimonta rossoblù nel recupero
- Il Real batte il Barcellona nel Clasico. E Alcaraz… azzecca il pronostico
Categorie
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco