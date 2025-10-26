Bandecchi con Maria Rosaria Boccia e Vincenzo Guida aprono la campagna elettorale - Le Cronache Ultimora
Bandecchi con Maria Rosaria Boccia e Vincenzo Guida aprono la campagna elettorale

  • Ottobre 26, 2025
Bandecchi con Maria Rosaria Boccia e Vincenzo Guida aprono la campagna elettorale

Un pubblico attento e numeroso ha fatto da cornice all’evento di presentazione delle candidature di Maria Rosaria Boccia e Vincenzo Guida tenuto a Pompei nei saloni dell’Hotel Habita ’79.

Dopo un saluto veloce di Vincenzo Giuda, imprenditore nel mondo della ristorazione, per la prima volta in campo nel mondo della Politica è la volta di Maria Rosaria Boccia.

Mi hanno cercato tutti tranne Fratelli d’Italia per offrirmi una candidatura “sicura” – spiega Maria Rosaria Boccia ai presenti – ma io ho scelto di candidarmi con la Lista DIMENSIONE BANDECCHI, perché credo nel progetto politico di Stefano Bandecchi, che per me rappresenta il nuovo in mondo politico chiuso e che non guarda al futuro della nostra comunità.

Spero che sia una campagna elettorale trasparente, che parli delle esigenze dei cittadini, anche se mi aspetto qualche colpo basso da chi è in difficoltà nel cavalcare temi seri di questa terra.

Penso ad esempio al disastro della sanità, alla scarsa capacità di veicolare cultura e turismo, penso alle politiche sociale abbandonate al loro destino, penso alla sicurezza ai trasporti pubblici, continua Maria Rosaria Boccia.
Che sintetizza così il suo intervento: questi ed altri temi saranno quelli che tratterò ogni giorno nel corso dei miei incontri e dei messaggi che veicolerò tramite i social.

Stefano Bandecchi dal canto suo ha ribadito che la vera novità di questa campagna elettorale e la lista DIMENSIONE BANDICCHI, l’unica che può portare la Regione fuori dalle sabbie mobile in cui anni di immobilismo e cattiva politica di destra e di sinistra l’hanno trascinata.
Un vento di cambiamento  secondo Bandecchi – che parla in primo luogo ai disillusi dalla politica e a chi pensa di non votare, oramai maggioranza nel Paese, che chiude così: in futuro, con Stefano Bandecchi, poche parole e molta concretezza.

