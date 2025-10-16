M5S, ecco lista per provincia Salerno - Le Cronache Salerno
Lucia Vuolo: In bocca al lupo a Cuccaro
Brigitte Bardot ricoverata e operata per una “grave malattia”
Ostia, morto il ragazzo accoltellato dopo una lite
  • Ottobre 16, 2025
“Il Movimento 5 Stelle ha ufficialmente reso nota la lista dei candidati per la circoscrizione della provincia di Salerno alle elezioni regionali 2025. La lista è il risultato di un percorso serio, partecipato e profondamente radicato nei territori. Una lista composta da donne e uomini che in questi anni hanno costruito il Movimento dal basso, attraverso impegno civico, militanza e presenza costante nelle comunità locali”. Ad annunciarlo è Virginia Villani, Coordinatrice provinciale del M5S Salerno.”I nomi e profili dei candidati, sono tutti – si legge in una nota – espressione autentica dei territori e selezionati attraverso il metodo dell’autocandidatura e della partecipazione interna, si tratta di nove persone, quattro donne e cinque uomini, tutti volti noti alla comunità pentastellata, gente perbene, professionisti affermati e riconosciuti nelle proprie comunità di riferimento. Ognuno di loro è un iscritto e attivo nei GT, con alle spalle una storia politica coerente di attivismo, impegno civico e radicamento territoriale. Parliamo del Consigliere regionale uscente Michele Cammarano, Consulente di Marketing a Battipaglia, parliamo dell’esponente del Gruppo territoriale di Angri il dottor Giuseppe Iozzino, noto Consulente del lavoro dell’Agro nocerino sarnese, di Iolanda Molinaro avvocata esperta in diritto di famiglia e tutela dei minori e docente di scuola secondaria di secondo grado, assessore al comune di Vallo della Lucania, di Margherita Oliva, avvocata cassazionista, consigliera comunale a San Marzano sul Sarno, di Iolanda Canale di Nocera Inferiore, Dottoressa in Fisioterapia presso l’unità operativa di Geriatria e Cure Domiciliari ASL SA, di Giuseppe Benevento di Cava de’ Tirreni, Ingegnere civile, dipendente di un Centro di Ricerca presso l’Università di Salerno, di Santino Campagna, di Serre, già Docente di Architettura e Ambiente presso il Liceo Artistico, di Adriana Maggio di Campagna, Docente di filosofia e storia, in pensione, storica e attivista culturale e ambientale e infine di Giuseppe Morrone, noto commerciante del Vallo di Diano”.

