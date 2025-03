Lustra, chi adotta un cane non paga la Tari

di Arturo Calabrese

I residenti nel comune di Lustra possono esimersi dal pagare la tassa sulla spazzatura. Per farlo, basterà adottare uno dei cani che oggi vivono presso il canile convenzionato con l’ente dell’interno. Lo ha deciso l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Guerra.

«A partire dai prossimi giorni, tutte le famiglie di Lustra potranno partecipare a un bando che offre l’opportunità di adottare un cane attualmente affidato al canile convenzionato con il nostro Comune, ricevendo in cambio l’esenzione dalla tassa sui rifiuti urbani – spiega il primo cittadino – questa iniziativa rappresenta non solo un atto di grande amore e responsabilità verso i nostri amici a quattro zampe, ma anche un concreto aiuto alle famiglie del nostro territorio, per le quali questo gesto può fare la differenza.

Adottare un cane non è solo un impegno, è un dono di affetto e compagnia che migliora la vita di tutti. Incoraggiamo ogni cittadino di Lustra a prendere parte a questa bella iniziativa: un piccolo gesto per noi, un grande gesto per loro.

Diamo ai nostri animali la casa che meritano e, allo stesso tempo, contribuiamo a rendere il nostro comune più solidale e più verde».

La decisione della giunta ha l’utilità di dare una seconda vita all’animale e di portare un nuovo membro in famiglia.

«Adottare un cane è un gesto di responsabilità e di amore – dice l’assessore Giuseppina Migliorino – è una delle soluzioni più efficaci per combattere il fenomeno del randagismo. Ogni anno, infatti, migliaia di cani vengono abbandonati e lasciati per strada. L’adozione rappresenta una vera e propria seconda possibilità per questi animali.

È una scelta che porterà sicuramente compagnia, amore e gioia nella propria vita. L’adozione è anche un modo per sensibilizzare le persone alla necessità di prendersi cura e di avere rispetto per gli animali».