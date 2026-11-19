Tre donne uccise in appena due giorni nella provincia di Salerno. Tre tragedie consumatesi tra Serre, Angri e Castel San Giorgio, che restituiscono un quadro drammatico e impongono una riflessione profonda sulla violenza contro le donne e sul femminicidio nel nostro Paese. Immacolata Paolino, 82 anni, Assunta Abbruzzese, 50 anni, ed Elda Capuano, 88 anni: tre donne, tre storie diverse, accomunate da un epilogo tragico che lascia sgomenta un’intera comunità. L’Associazione Nazionale DONATION ITALIA A.P.S. esprime profondo dolore e sincera vicinanza alle famiglie delle vittime, ma ritiene doveroso ribadire che non è più sufficiente affidarsi alla commozione e all’indignazione che accompagnano ogni nuova tragedia. Non possiamo continuare a raccontare queste morti come episodi isolati, relegandole alla cronaca nera e aspettando che il prossimo caso riaccenda l’attenzione pubblica. «Tre donne uccise in un territorio ristretto e in un arco temporale di appena 48 ore rappresentano un fatto che deve scuotere profondamente le nostre coscienze. Dietro ogni numero c’è una persona, una storia, una famiglia e una vita che non tornerà più. Esprimiamo il nostro cordoglio ai familiari delle vittime, ma sentiamo anche la responsabilità di alzare la voce e chiedere un cambiamento concreto», dichiara Luigi Bisogno, Presidente di Donation Italia. «La violenza contro le donne non nasce all’improvviso e non può essere affrontata soltanto quando raggiunge il suo epilogo più drammatico. Occorre intervenire prima, riconoscere i segnali, ascoltare chi chiede aiuto, rafforzare i centri antiviolenza e garantire protezione concreta alle donne che vivono situazioni di pericolo. Ma soprattutto dobbiamo investire sull’educazione sentimentale, sul rispetto reciproco e sulla cultura della non violenza, a partire dalle scuole e dai luoghi di aggregazione giovanile». Il Presidente Bisogno aggiunge: «Come associazione impegnata quotidianamente nel sociale, crediamo che il contrasto alla violenza di genere non possa essere delegato esclusivamente alle istituzioni o alle forze dell’ordine. È una responsabilità collettiva. Famiglie, scuole, associazioni, comunità educanti e istituzioni devono fare rete. Dobbiamo costruire una società nella quale nessuna donna debba avere paura di denunciare, chiedere aiuto o semplicemente scegliere liberamente la propria vita. Non possiamo accettare che il possesso venga scambiato per amore, che il controllo venga confuso con l’affetto e che la sopraffazione trovi ancora spazio nelle nostre relazioni. Una donna non appartiene a nessuno. La sua libertà, la sua dignità e la sua vita non sono negoziabili». Donation Italia rivolge pertanto un appello alle istituzioni locali, regionali e nazionali affinché si rafforzino le politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, si sostengano i presidi territoriali di ascolto e assistenza e si promuovano iniziative permanenti di sensibilizzazione, formazione e responsabilizzazione, soprattutto tra le nuove generazioni. Non servono soltanto dichiarazioni di circostanza dopo ogni tragedia. Servono strumenti, risorse, presenza sul territorio e interventi tempestivi. Perché la violenza sulle donne non è un fatto privato. È una ferita sociale che riguarda tutti e tutte. Il silenzio non è più un’opzione. La prevenzione è una responsabilità. La libertà delle donne è un diritto che dobbiamo difendere ogni giorno.
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