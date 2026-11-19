In occasione della Settimana Mondiale sull’uso consapevole dell’antibiotico, la Regione Campania rinnova il proprio impegno nel contrasto all’antibiotico-resistenza, una delle principali sfide per la salute pubblica a livello globale. Un fenomeno che mette a rischio l’efficacia delle cure e che richiede un’azione coordinata capace di coinvolgere istituzioni, professionisti sanitari e cittadini. L’antibiotico-resistenza si sviluppa quando i batteri diventano resistenti all’azione degli antibiotici, rendendo più difficili da trattare le infezioni e aumentando il rischio di complicanze. Un uso improprio o non necessario di questi farmaci favorisce il fenomeno, compromettendo uno dei più importanti strumenti a disposizione della medicina moderna. In Campania il contrasto all’antibiotico-resistenza si inserisce nelle azioni previste dal Piano Nazionale di Contrasto all’Antibiotico-Resistenza (PNCAR), attraverso attività di sorveglianza, formazione dei professionisti, appropriatezza prescrittiva e informazione della popolazione. Un ruolo centrale è svolto dal Si.Re.Ar., il Sistema Regionale di Sorveglianza dell’Antibiotico Resistenza collegato alle reti nazionali ed europee di monitoraggio. Accanto agli interventi clinici e organizzativi, il contrasto all’antibiotico-resistenza richiede il coinvolgimento diretto della cittadinanza. È su questo terreno che la Regione Campania ha scelto di affiancare agli strumenti tecnici una comunicazione più vicina alle persone. “Nun te fa’ mast’”, la campagna promossa dalla Regione Campania per rendere il tema accessibile a tutti, richiama già nel nome il rischio del fai-da-te terapeutico. Il messaggio è semplice e diretto: gli antibiotici non sono sempre necessari, non devono essere assunti senza prescrizione medica e non vanno riutilizzati recuperandoli da una precedente terapia. L’obiettivo è promuovere comportamenti responsabili e contrastare l’automedicazione, una delle principali cause dell’uso scorretto di questi farmaci. A questa iniziativa si affianca “Grandi Eroi, Alleati contro l’Antibiotico-Resistenza”, il progetto ideato dal coordinatore scientifico PNCAR Campania Prof. Alessandro Perrella che utilizza il linguaggio del fumetto per raggiungere cittadini, famiglie e giovani. La collana è stata realizzata da quattro grandi protagonisti del fumetto italiano: Leo Ortolani, autore de Il Metodo; Luca Baldi, autore di Due Mondi Diversi; Fabio Celoni, autore di La Trappola del Benessere; e Paolo Mottura, autore di Il Domani. Attraverso storie originali e un linguaggio immediato, gli autori accompagnano i lettori alla scoperta dei comportamenti corretti da adottare per preservare l’efficacia degli antibiotici e contribuire alla lotta contro le infezioni resistenti. I fumetti sono consultabili gratuitamente sul Portale del Cittadino della Regione Campania, all’interno della sezione dedicata alla campagna “Grandi Eroi, Alleati contro l’Antibiotico-Resistenza”, disponibile sul portale Sinfonia. La strategia regionale è in linea con gli indirizzi del PNCAR, che riconosce nell’informazione e nella consapevolezza pubblica elementi essenziali per affrontare una sfida che coinvolge l’intera comunità. La direzione è unire ciò che accade nei reparti e negli ambulatori con ciò che ogni persona può fare nella vita quotidiana: evitare l’automedicazione, non chiedere antibiotici quando non indicati, seguire correttamente le prescrizioni ricevute e adottare semplici misure di prevenzione delle infezioni. La lotta all’antibiotico-resistenza è una responsabilità condivisa. Preservare l’efficacia degli antibiotici significa proteggere la salute delle persone oggi e garantire alle future generazioni cure efficaci anche domani. Per questo la Regione Campania continua a investire non soltanto nella sorveglianza e nell’appropriatezza terapeutica, ma anche nella capacità di parlare ai cittadini attraverso linguaggi innovativi, accessibili e vicini alle persone.