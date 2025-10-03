Lucia Vuolo: “Rispetto per i cittadini e impegno concreto per la pace”

“Lo sciopero indetto oggi ha creato gravi disagi per i cittadini e per il sistema produttivo, senza portare reali benefici né ai lavoratori né alla causa palestinese. Il diritto di sciopero, sancito dalla nostra Costituzione, deve essere tutelato, ma esercitato con equilibrio e senso di responsabilità, evitando strumentalizzazioni che finiscono per colpire le famiglie e i servizi essenziali.

La sofferenza del popolo palestinese è un tema che merita rispetto e impegno concreto da parte della comunità internazionale. È attraverso il dialogo, la diplomazia e la cooperazione che si possono costruire percorsi di pace e di stabilità, non con azioni che rischiano solo di alimentare divisioni.

Il mio auspicio è che il conflitto in Medio Oriente trovi presto una soluzione giusta e duratura, che restituisca dignità e sicurezza a tutte le popolazioni coinvolte. Allo stesso tempo, dobbiamo mantenere alta l’attenzione sulle necessità dei cittadini italiani e campani, garantendo continuità nei servizi e sostegno al mondo del lavoro.”

Lucia Vuolo

Candidata Lega – Regione Campani