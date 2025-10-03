Lucia Vuolo: “Rispetto per i cittadini e impegno concreto per la pace” - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Feldi, vittoria trionfale
Pd, proclamazione di Piero De Luca a segretario regionale
Sean ‘Diddy’ Combs condannato a 4 anni di carcere
Baronissi. Gratta e vinci, vince 5 milioni di euro
Attualità Campania

Lucia Vuolo: “Rispetto per i cittadini e impegno concreto per la pace”

  • Ottobre 3, 2025
  • 0
  • 160
  • 1 Min Read
Lucia Vuolo: “Rispetto per i cittadini e impegno concreto per la pace”

“Lo sciopero indetto oggi ha creato gravi disagi per i cittadini e per il sistema produttivo, senza portare reali benefici né ai lavoratori né alla causa palestinese. Il diritto di sciopero, sancito dalla nostra Costituzione, deve essere tutelato, ma esercitato con equilibrio e senso di responsabilità, evitando strumentalizzazioni che finiscono per colpire le famiglie e i servizi essenziali.
La sofferenza del popolo palestinese è un tema che merita rispetto e impegno concreto da parte della comunità internazionale. È attraverso il dialogo, la diplomazia e la cooperazione che si possono costruire percorsi di pace e di stabilità, non con azioni che rischiano solo di alimentare divisioni.
Il mio auspicio è che il conflitto in Medio Oriente trovi presto una soluzione giusta e duratura, che restituisca dignità e sicurezza a tutte le popolazioni coinvolte. Allo stesso tempo, dobbiamo mantenere alta l’attenzione sulle necessità dei cittadini italiani e campani, garantendo continuità nei servizi e sostegno al mondo del lavoro.”

Lucia Vuolo
Candidata Lega – Regione Campani

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013