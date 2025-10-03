Baronissi. Gratta e vinci, vince 5 milioni di euro

BARONISSI. Baronissi baciata dalla fortuna. Ieri sera, un frequentatore del bar tabacchi Aliberti, all’interno della stazione di servizio IP di via Salvador Allende a Baronissi, ha vinto la cifra record di 5 milioni di euro con il gratta e vinci “100 X” da 20 euro. Un colpo di fortuna senza precedenti, con la dea bendata che si è fermata nel Comune della Valle dell’Irno in questo posto, tra l’altro molto frequentato, in quanto posizionato nei pressi dell’uscita del raccordo autostradale Salerno – Avellino. Ora è caccia al fortunato vincitore, del quale naturalmente non si conoscono le generalità. Si sa solo che è un assiduo avventore di questo bar. Quindi, coloro che si sono trovati lì nel momento in cui è stato grattato il biglietto vincente avranno sicuramente visto di chi si tratta. Ma nessuno, giustamente, per questioni di privacy, ha voluto svelare l’identità del neo milionario. La barista, Teresa, nonché titolare della ricevitoria insieme al marito Matteo Aliberti, ha riferito che inizialmente questa persona non si era resa conto della vincita appena conseguita. Ironia della sorte, il numero fortunato che ha regalato la somma “monstre” è stato proprio il 17 che nascondeva i tanto cercati e desiderati 5 milioni di euro. 17, il numero che nella nostra cultura viene considerato “sfortunato” per antonomasia, in questo caso si è rivelato in maniera del tutto opposta rispetto alla sua accezione negativa. Un 17 che rimarrà nella storia delle vincite più fortunate di sempre, a Baronissi sicuramente, ma in generale in tutta Italia, perché una vincita così poche volte è stata registrata nelle ricevitorie dell’intera penisola. L’episodio, secondo il racconto dei testimoni oculari, si è verificato nel modo seguente: questa persona acquista il gratta e vinci da 20 euro e si siede a uno dei tavoli del bar per grattarlo. Gratta il primo numero che non compare tra quelli vincenti, poi gratta il secondo, il 17 che è il primo che compare nella striscia dei “numeri vincenti”. Quindi, l’avventore gratta la parte sottostante per scoprire la vincita e inizialmente la confonde con 5mila euro, anche se sotto c’è scritto in stampatello “5 milioni”. A questo punto, scoppia in lacrime e si rivolge alla barista per chiederle di verificare se effettivamente si trattava di 5 milioni e una volta ricevuta la conferma anche la barista piange di gioia insieme al vincitore, chiedendogli di fare una foto del biglietto fortunato. Poi, il possessore del biglietto si dilegua all’esterno del bar e fa perdere le proprie tracce. “Siamo contenti – ha detto Matteo Aliberti – che proprio nel nostro bar si sia verificata questa vincita milionaria, la più grande di sempre. Spero e mi auguro che il vincitore possa fare anche un po di beneficenza a chi ne ha bisogno”. Le persone all’interno del bar, una volta appresa la notizia, tra incredulità e sorpresa, hanno iniziato a diffondere la voce e a commentare quanto accaduto e in quel momento, tutti, ma proprio tutti si sarebbero voluti trovare al posto del neo milionario, che a quest’ora starà sicuramente festeggiando con i suoi familiari e a pianificare gli investimenti da fare con la vincita record. Mario Rinaldi