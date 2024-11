Donato D’Aiuto aderisce a Noi Moderati

Donato D’Aiuto lascia Azione, di cui è stato a lungo Segretario Cittadino a Salerno, e aderisce a Centro Popolare, l’associazione fondata da Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Giusy Versace. Centro Popolare ha intrapreso un cammino con Noi Moderati di Maurizio Lupi per rafforzare l’area moderata e riformista del Paese. «Ho aderito con convinzione a Centro Popolare perché credo sia il luogo giusto dove mettere in circolazione e far crescere le proprie idee e per continuare il lavoro iniziato al fianco di Mariastella Gelmini e Mara Carfagna. Con Centro Popolare e Noi Moderati porremo al centro del nostro agire politico la meritocrazia, l’impegno e la presenza costante sul territorio. Sono certo che con l’attuale classe dirigente di Noi Moderati, l’onorevole Pino Bicchielli (vice presidente del gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati, ndr), il coordinatore provinciale Luigi Cerruti e con l’apporto fondamentale di Gigi Casciello riusciremo a fare un ottimo lavoro in tutta la regione», ha dichiarato D’Aiuto. Dunque, Centro Popolare e Noi Moderati continuano la loro crescita non soltanto a livello nazionale, ma anche nel capoluogo di provincia.