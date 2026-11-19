Avra’ un costo complessivo per l’organizzazione e i lavori di allesti (invernata 2026-2027) pari a 692.432,98 euro.

L’Ente gestore: Il bando per i lavori impiantistici e l’allestimento è stato pubblicato dalla Fondazione Torino Musei.

Numero di opere: L’edizione comprende 31 installazioni luminose complessive.

Le installazioni di Luci d’Artista a Torino sono collegate da una rete tecnica e infrastrutturale di 14,5 chilometri di linee elettriche. [

Il percorso complessivo non si sviluppa su un’unica linea retta continuativa, poiché le oltre 30 opere luminose (realizzate da celebri artisti contemporanei) sono capillarmente distribuite in tutta la città, trasformando il centro storico e i vari quartieri in un vero e proprio museo a cielo aperto.

I principali itinerari guidati di trekking urbano (come i Metro Trail organizzati per l’evento) si snodano lungo percorsi che coprono indicativamente dai 6 ai 7 chilometri di camminata.

Per chi preferisce un’alternativa più comoda, è disponibile il servizio Luci d’Artista City Tour a bordo dei bus panoramici per vedere le opere principali in circa un’ora di tragitto.

La società Iren torna a illuminare Torino per Luci d’Artista 2025 gratis.

Grazie a circa un milione di sorgenti luminose quasi del tutto a Led, Iren fornirà maggiore luminosità e ridotti consumi, con 14,5 km di linee elettriche.

Luci d’Artista dureranno dal 1 novembre 2025 al 6 gennaio 2026

A SALERNO la 21° Edizione Luci d’Artista

Il budget complessivo di Luci d’Artista 2026/2027 a Salerno è di 2.750.000 euro.

La Copertura finanziaria: I fondi provengono dall’Accordo per la Coesione (finanziamento regionale), con un ulteriore contributo di 150.000 euro da parte della Camera di Commercio a favore del Comune di Salerno.

Il Periodo di accensione: Dal 28 novembre 2026 fino al 15 gennaio 2027.

Inoltre la Determina Dirigenziale di LUCI D’ARTISTA – del Comune di Salerno

Prevede un totale di € 27.431,46 per annualità 2025-2026. Preso atto che l’art.29 c. 1 lettera J) del Regolamento per il Responsabile Unico del Progetto.

Questo imponente reticolo luminoso attraversa le principali strade, piazze, vicoli e giardini della città (come la Villa Comunale di Salerno e Corso Vittorio Emanuele), impiegando circa cinque milioni di lampadine LED a basso consumo energetico.

L’accensione ufficiale è prevista per novembre 2026 e le opere rimarranno visibili fino a inizio febbraio 2027.

Il tema dell’anno: Per questa nuova edizione, le installazioni ruoteranno attorno al tema della Natura.

Il Tempo di percorrenza: Data l’ampiezza del percorso (oltre 40 km totali di cavi), la maggior parte delle attrazioni principali nel centro cittadino è facilmente visitabile a piedi in circa 3 ore.

La mostra sarà arricchita da un’enorme Ruota Panoramica (alta 55 metri e dotata di 36 cabine adatte anche a persone su sedia a rotelle).

Le luminarie sono installate presso strade, vicoli, piazze e giardini in tutta la città di Salerno.

In conclusione ci evince il costo a Kilometro per ogni istallazione: sia Torino e Salerno e si evince una eccessiva differenza:

Torino – 692.432,98

Pari a 47.754,98 a Kilometro

Salerno

2.750.000 + 150.000 = 2.900.000

Pari a 72.500,00 circa a Kilometro

A cosa equivale tale differenza di incongruita’, chi si occupa della verifica di tutto ciò a difesa dei contribuenti?

A Salerno tale andazzo perdura da ben 21 anni a leggere le edizioni e non è altro che una “scopiazza” delle Luci d’Artista di Torino nate 29 anni fa, per trovare una soluzione all’arricchimento di qualcuno.

Gli allestimenti globali di Salerno sono sempre gli stessi (alcuni riciclati) e non hanno la singolare caratteristica a differenza di Torino di una mostra inedita delle “Luci d’Artista”.

Ma occorre distinguere tra un dato contabile che può apparire anomalo e l’affermazione che vi siano sprechi o arricchimenti indebiti, che richiederebbe invece verifiche documentali e probatorie molto approfondite.

Innanzitutto, il confronto “costo per chilometro” presenta alcuni limiti metodologici.

Nel materiale che riporta:

•Torino: € 692.432,98 per allestimenti e lavori impiantistici, con circa 14,5 km di linee elettriche.

•Costo/km: circa 47.754 euro

•Salerno: € 2.900.000 considerando anche il contributo della Camera di Commercio, con oltre 40 km di cavi.

•Costo/km: circa 72.500 euro.

La differenza è dunque nell’ordine del 50% circa a favore di Torino.

Tuttavia, per sostenere che tale differenza sia realmente un’incongruità bisognerebbe verificare almeno:

1.Cosa comprende il costo

•Torino potrebbe contabilizzare separatamente manutenzione, sicurezza, vigilanza, comunicazione, progettazione artistica e logistica.

•Salerno potrebbe includere voci ulteriori nello stesso quadro economico.

2.Numero e dimensione delle installazioni

•Il costo non dipende solo dai chilometri di cavo.

•Conta la complessità delle strutture, l’altezza dei montaggi, le opere monumentali, le piattaforme elevatrici e la sicurezza.

3.Durata dell’evento

•Più giorni di funzionamento possono incidere sulla gestione e sulla manutenzione.

4.Contributi tecnici esterni

•Si evidenzia che a Torino Iren fornisce supporto tecnico e tecnologico significativo, con circa un milione di sorgenti luminose LED e parte dell’infrastruttura elettrica. Se questo apporto riduce i costi diretti a carico dell’organizzazione, il confronto potrebbe risultare alterato.

5.Valore artistico delle opere

•Torino nasce come mostra d’arte contemporanea con opere firmate da artisti internazionali e un continuo ricambio di installazioni.

•Se a Salerno vi fosse una maggiore presenza di elementi ripetuti o riutilizzati, il tema dell’efficienza della spesa diventerebbe certamente più rilevante, ma andrebbe verificato sui capitolati e sulle gare.

Chi controlla?

La verifica della corretta gestione delle risorse pubbliche non è affidata a un singolo soggetto.

I principali organismi sono:

•Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, che controlla la regolarità contabile.

•Corte dei Conti, che esercita il controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali e può intervenire in presenza di possibili danni erariali.

•ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) per gli aspetti relativi ad appalti, trasparenza e procedure di affidamento.

•Dirigente Responsabile del Procedimento (RUP) e strutture comunali competenti.

•Consiglio Comunale, attraverso funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

•Cittadini, associazioni e organi di stampa, mediante accesso civico e accesso agli atti.

Sul tema della “scopiazza”

Dal punto di vista storico, è noto che Luci d’Artista nacque a Torino nel 1998 come progetto artistico contemporaneo. Salerno avviò successivamente una manifestazione con lo stesso nome, sviluppandola però come grande attrattore turistico urbano.

È quindi legittimo sostenere che Torino abbia avuto un ruolo pionieristico e che le due manifestazioni abbiano filosofie differenti. Diverso è affermare che una sia semplicemente una copia dell’altra: questa è una valutazione culturale e politica, non un fatto oggettivamente dimostrabile.

Se l’obiettivo è tutelare i contribuenti

La domanda più forte non è probabilmente:

“Quanto costa al chilometro?”

ma:

“Qual è il costo per visitatore, per ricaduta turistica e per valore prodotto?”

Se Salerno spende circa 2,9 milioni di euro, la questione centrale diventa verificare:

•numero di visitatori;

•incremento delle presenze alberghiere;

•ritorno economico sul commercio locale;

•costi effettivi degli appalti;

•quota di installazioni nuove rispetto a quelle riutilizzate;

•confronto con analoghe manifestazioni nazionali.

Solo attraverso questi dati è possibile valutare se la spesa sia efficiente oppure eccessiva.

Da cittadino, lo strumento più incisivo sarebbe l’accesso ai capitolati, ai quadri economici e agli affidamenti delle ultime edizioni, per costruire un confronto tecnico e documentato tra Torino e Salerno.