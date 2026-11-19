Rosario Danisi, Raffaele Satiro, Vincenzo Bisogno e Giuseppe Senatore. Il Pd ha già quattro aspiranti candidati sindaco, e siamo a circa sette mesi dalla competizione elettorale. Come accade in quasi tutti i comuni nel Pd le faide interne sono più degli stessi iscritti al partito. In verità Vincenzo Bisogno, già candidato due anni e mezzo fa ha già fatto sapere di non essere disponibile, ma in politica, si sa, smentire con largo anticipo significa semplicemente non farsi bruciare e poi chiamare in causa “il sacrificio per la salvezza del popolo” per rimettersi in pista nelle ultime settimane. Rosario Danisi, due anni e mezzo fa candidato in nome e per conto di Luca Cascone si apparentò al secondo turno proprio con Vincenzo Bisogno senza però raggiungere alcun successo elettorale. Raffaele Satiro per circa dieci anni è stato vicino all’ex sindaco Giovanni Maria Cuofano ma da qualche hanno ne ha preso le distanze e ora si dedica al Pd e alle agenzie finanziarie di cui è titolare. E poi c’è Giuseppe Senatore, l’avvocato che potrebbe essere sponsorizzato da Corrado Matera. Senatore non ha mai avuto un rapporto organico con il PD ma alcuni suoi familiari lo hanno invece con il consigliere regionale vicino a De Luca e per la proprietà transitiva l’uomo del Cilento, vicino ai Cobellis, potrebbe pretendere un proprio candidato a Nocera Superiore e sceglierlo proprio nella persona di Senatore facendosi beffa di chi da anni milita sotto il vessillo dei Dem. Nel centrosinistra ancora non ha scoperto le sue carte il consigliere regionale ed ex sindaco Giovanni Maria Cuofano che proprio nelle scorse serate ha tenuto una riunione nel suo studio in via Russo a Nocera Superiore con i suoi fedelissimi. Le sei liste civiche che da dieci anni hanno accompagnato le sue campagne elettorali sarebbero già pronte per l’ennesima battaglia ma l’onorevole regionale, uomo di fiducia del Governatore Fico, non gestisce in prima persona le liste in quanto ne è legalmente possessore il padre, Pasquale Cuofano, politico di lungo corso che negli ultimi tempi si sta dedicando ad una scuola di formazione politica e si sta mantenendo distante dalle polemiche cittadine. Nel centrodestra resta sul tavolo la candidatura di Gaetano Sole, ma ancora non vi è alcuna ufficialità mentre il consigliere regionale Giuseppe Fabbricatore sta vagliando varie ipotesi oltre quella di Sole convinto che questa volta non potrà restare all’opposizione dell’amministrazione del paese. Per i civici e la società civile, al nome di Teo Galante Oliva si affianca quello di Raffaella Ferrentino, la simpatica assessore di Gennaro D’Acunzi che però si porta dietro il legame molto forte con il sindaco dimissionario.