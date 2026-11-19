«Sono dalla parte degli ultras». Il dibattito è acceso: ha senso fischiare i calciatori dopo un gol o a fine partita, anche quando arriva la vittoria? Le opinioni si dividono, ma di fronte alle parole di Giovanni Pisano è difficile restare indifferenti. In pochi, come l’indimenticato bomber, conoscono l’orgoglio e l’amore viscerale del popolo granata, oggi ferito non solo dalla classifica, ma dal sentirsi poco rappresentato da società, dirigenza e squadra. La redazione di Cronache lo ha intervistato in esclusiva tra passato, presente e futuro. Ecco le sue dichiarazioni:

Domenica Arechi deserto, contestazione all’esterno e diatriba tra curva e tribuna per i fischi degli ultras dopo il gol del vantaggio. Lei da che parte sta?

“Dalla parte degli ultras, ovviamente. Bisogna fare un’analisi che va ben oltre l’attuale momento vissuto dalla Salernitana. Il problema non è la classifica o la qualità di un organico probabilmente inferiore a quello della passata stagione, ma tutto quello che è successo in un quadriennio disastroso. La società ha investito cifre importanti, specialmente nei primi anni di gestione, affidandosi però a professionisti validi in altri settori ma che non hanno mai fatto calcio. Ed è evidente che manchi un’identità a questa Salernitana. Chi può far capire ai tesserati cosa significhi quella maglia per la gente? Chi conosce la storia ultrasecolare della Bersagliera? Chi nello spogliatoio si assume responsabilità quando le cose vanno male? E’ vero che fa un certo effetto reagire con i fischi al gol della vittoria, ma questo fa capire quanto il popolo salernitano stia soffrendo e si senta ferito”.

Come si esce da questa situazione così delicata?

“Anzitutto occorrerebbe un’assunzione di responsabilità collettiva. E’ vero che la proprietà ha contribuito a riportare la Salernitana dalla A alla C, ma in campo vanno sempre i calciatori e da anni non ci sono leader. I tempi sono cambiati e alcuni paragoni sono improponibili, ma all’epoca noi eravamo pronti ad appendere al muro quei compagni di squadra che non remavano nella nostra stessa direzione. Ci mettevamo la faccia per il bene della Salernitana, con i modi e i tempi giusti senza mai far trapelare nulla all’esterno. Oggi si parla tanto e si agisce poco: senza gruppo non vai da nessuna parte e quella col Catania rischia di essere una vittoria illusoria se non si ritrova identità”.

Qual è la colpa principale dei calciatori?

“Dopo il pareggio contro il Savoia avrebbero dovuto chiedere loro un allenamento a porte aperte. Per i presidenti e i calciatori è facile andare sotto la curva quando si vince, ma se accetti Salerno devi essere consapevole che la faccia va messa sempre. Specialmente nelle difficoltà. Invece si chiudono a riccio, vanno al campo solo per timbrare il cartellino. Finisce la seduta e ognuno torna a casa per fatti propri. Senza una cena di gruppo, senza momenti in cui si sta insieme e si analizzano con lucidità le problematiche. Hanno mai fatto un giro per la provincia? Si sono interfacciati con quelle nuove generazioni che oggi si ricordano del gruppo degli anni Novanta ma non si identificano in loro? Se ci pensate è davvero triste che una piazza come Salerno non si senta rappresentata dai giocatori. Spero che, in quell’abbraccio collettivo a metà campo, abbiano compreso di essere in difetto e che ora è tutto nelle loro mani”.

Con Di Bari si intravede qualcosa di interessante e di nuovo…

“Anche in questo caso faccio un passo indietro. Negli ultimi anni io ho visto un minimo di gioco e di idee soltanto con Raffaele. Non me ne voglia Cosmi, persona che rispetto per la sua storia nel mondo del calcio, ma con lui c’è stata una involuzione palese che oggi Di Bari sta pagando a caro prezzo. La Salernitana dava la sensazione di essere confusionaria e di improvvisare, puntualmente veniva messa sotto da avversari organizzati pur senza grandi nomi. Non c’è stata nessuna crescita tattica e identitaria in questo biennio, l’attuale posizione di classifica è lo specchio di quanto sto dicendo. Ai tempi di Delio Rossi facevamo un mese e mezzo di ritiro e ad agosto giocavamo a memoria. Oggi, invece, i granata vanno in affanno contro chiunque e danno la sensazione di crollare non appena gli altri si avvicinano all’area di rigore. Col Catania per fortuna si è vista una squadra equilibrata: tutti dietro la linea della palla, ripartenze, attacco della profondità e maggior pressing”.

Crede ci siano i presupposti per evitare una stagione anonima?

“La verità è che bisognava allestire da subito una rosa altamente competitiva, invece ci si è accontentati di un discreto playoff senza mettere a capo un allenatore che desse gioco e identità. Ma il problema principale è alla base. Se nessuno incarna i valori della gente rischi di fare fatica anche se prendi i più grandi campioni. Noi perdevamo in casa, ma c’erano 30mila persone in piedi ad applaudirci perché si fidavano di noi e sapevano che la maglia granata era una seconda pelle. Io invece oggi leggo comunicati contro la curva, allenamenti costantemente a porte chiuse, silenzi stampa e no a ogni tipo di dialogo: possibile che dopo anni ancora non abbiano compreso come si debba fare calcio a Salerno?”.

A Caserta la gara della svolta?

“Se vuoi dare un senso alla vittoria col Catania devi fare il colpaccio lì, altrimenti ti ritroverai di nuovo a parlare delle stesse problematiche in un ambiente ancora più sfiduciato. I calciatori non hanno più alibi. Sono ben pagati, indossano una maglia prestigiosa, vivono in una bellissima città, sono professionisti tutelatissimi sotto ogni aspetto e hanno alle spalle una tifoseria che fa la differenza. Guardatevi negli occhi e tirate fuori l’orgoglio. Certo, senza leader dentro e fuori dal campo diventa tutto retorico. La situazione resta delicata malgrado il successo di domenica”.

C’è davvero il rischio di doversi guardare alle spalle?

“Non voglio pensare proprio a questa ipotesi, non scherziamo. A Salerno la B starebbe stretta, figuriamoci se ora dobbiamo preoccuparci di un crollo così netto. Nelle ultime settimane il fondo è stato toccato, ora si può soltanto risalire. Di Bari può essere l’uomo giusto, ma ha bisogno di tempo. E tempo non ce n’è più”.

Apriamo un angolo amarcord…

“Il ricordo che mi viene in mente è quel gol che segnai in casa contro la Reggiana di Ancelotti. Rientravo dopo un infortunio e quella rete fu una vera e propria liberazione. Quel boato dell’Arechi lo sento ancora addosso, ho giocato in stadi importantissimi ma l’atmosfera dello stadio di Salerno è unica e non ha eguali. Il vero dodicesimo uomo. Ho vinto 6-7 campionati, ma essere amati dal popolo granata vale più di ogni trofeo in bacheca”.

Gaetano Ferraiuolo