Luci di artista della città o luci della città di artisti?

di Alfonso Malangone*

Quando fu avviata, nel 2006, Luci d’Artista fu dirompente per una Città in fase di trasformazione. La manifestazione portò Salerno alla ribalta nazionale, e anche oltre, attribuendole una visibilità e una forza attrattiva che, diversamente, avrebbero richiesto anni di investimenti, peraltro tutti da immaginare e progettare. Fu un successo di proporzioni superiori ad ogni aspettativa, forse anche alle speranze degli stessi organizzatori che avevano deciso di importarla da Torino dove si svolgeva, con successo, già da alcuni anni. Ad ‘inventarla’ fu la società Iren, una multiutility nei settori di luce, gas ed energie rinnovabili nata dall’azienda Elettrica Municipale di quella Città e poi divenuta distributrice a livello nazionale. A Torino, la manifestazione è tuttora curata da Iren e, secondo le fonti consultate sul web, sarebbe ancora offerta come contributo alla Comunità. Il suo arrivo da noi, con l’acquisto di una quota sociale di minoranza nella partecipata Salerno Energia Vendite, divenuta di maggioranza nel 2016, consentì il ‘gemellaggio’. Di fatto, anche qui la luminaria è stata, ed è, organizzata dal gruppo torinese, con o senza gara di appalto e, almeno in un caso, anche sostituendosi all’assegnataria, a fronte di una spesa annua prossima ai 3 milioni di euro, salvo ogni errore. Può essere utile sapere che, per il costo delle installazioni, nel 2025 Salerno ha superato la concorrenza di Sassari per il secondo posto in Italia dopo Napoli, prima con i suoi 4,8 milioni (fonte: IA). Su questo, una nota è opportuna: sia Napoli che Salerno sono in fase di riequilibrio finanziario avendo dichiarato il sostanziale pre-dissesto con l’adesione al decreto aiuti (fonte: Senato), Sassari, no. Come già osservato nel commento del 28/10, le Luci richiamarono flussi di visitatori mai visti prima grazie a creazioni luminose fantastiche che fecero ‘premio’, come si dice, su una Città priva di offerte proprie, quelle che la sua identità, la sua natura e la sua storia di duemilasettecento anni avrebbero potuto consentire. Le installazioni vinsero sul loro ‘contenitore’, e hanno vinto in tutti gli anni successivi benché, come possono fare i giovani di oggi, ne abbiano mostrato, e ne mostrino tuttora, solo l’apparenza, non la sostanza. Così, sono arrivati in massima parte flussi di girovaghi curiosi, smaniosi di gironzolare per puro godimento producendo confusione e caos, a parte i problemi per i residenti, non flussi di ‘turisti veri’, desiderosi di soggiornare e disposti a spendere a beneficio delle attività economiche. Una riflessione può servire a dimostrarlo: nel 2016 i posti letto occupati nelle attività ricettive nei mesi di novembre e dicembre furono 64.525; nel 2022 sono stati pari a 40.800; nel 2023 a 47.731; nel 2024 a 64.245; nel 2025 a 88.135 (fonti: Ept-Istat). Di fatto, negli ultimi due anni, la Città ha ripreso i valori di dieci anni prima e nel rapporto 2025/2017 gli arrivi in più ogni giorno sono stati solo circa 50 (fonti: cit.)! In queste condizioni, mettere oggi nuove luci, o spostarle da una via ad un’altra, può pure servire a rinnovare la curiosità, ma conferma la filosofia di un’offerta che trasforma la Città in un astratto ‘luna park’ nel quale si cambiano le giostre e i ‘tiro a segno’. A Torino, dove tutto ebbe inizio, ma anche a Bologna e Firenze, adesso le installazioni sono realizzate offrendo contributi ai giovani e alle associazioni commerciali per progetti ed eventi di valorizzazione e animazione dei quartieri (fonte: IA). Così, se da noi si deciderò di continuare a spendere 2,5 milioni, auspicando che siano disponibili anche nei prossimi anni, forse sarebbe giusto iniziare a prevedere altre modalità di impiego aprendo a progettisti locali; alle scuole, agli studenti, a laboratori e artigiani del settore. Almeno, i soldi resterebbero qui. Coinvolgere la Comunità trasformerebbe le ‘Luci d’Artista della Città’ in ‘Luci della Città di Artisti’ offrendone davvero l’anima a chi fosse interessato a conoscerla fermandosi per qualche giorno, non per qualche ora. Il problema in realtà, è tutto qui. Il problema è che, dopo 21 edizioni, la Città non è riuscita a prendere il sopravvento sui festoni luminosi e tuttora non riesce a esprimere un deciso carattere, frutto di storia, ambiente, comportamenti morali e struttura sociale, né a dotarsi di una precisa personalità, prodotta dal consolidamento del carattere in abitudini di vita quotidiana sotto l’influenza della conformazione fisica, del rapporto con i terzi, del fermento culturale, delle scelte di governo. A tutto questo, le Luci non riescono purtroppo ad apportare un positivo contributo per la loro natura di manifestazione stagionale, algida e astratta. E’ evidente che, per alimentare il turismo vantaggioso, si deve fare di più con l’obiettivo di colmare, a fine anno, lo squilibrio tra l’offerta propria e il luccichio delle lampadine, ma soprattutto di destagionalizzare gli arrivi con nuove opportunità. Questo significa investire, da subito, sulla vera sostanza di questa Città: la sua millenaria natura meridionale e mediterranea. E’ un discorso molto ampio, che si potrà fare altra volta. Adesso, però, non si può evitare di rilevare che, nell’arco almeno dell’ultimo decennio, i richiami identitari sono rimasti quelli di San Pietro a Corte, che adesso è pure chiuso per lavori indifferibili, del Duomo, dei Musei Provinciale, Diocesano e della Scuola Medica, dei Giardini della Minerva, recentemente ben riqualificati. Salvo ogni errore, l’unica novità sarebbe quella della Chiesa di Sant’Andrea de Lavina, recuperata dalla Curia ma aperta a ‘ore’, Se poi si vuole fare riferimento ai richiami ambientali, si possono citare solo quelli naturali: il sole e il mare. Delle spiagge e di altro, non c’è ragione di parlare. Volendo limitare la visione al periodo delle Luci, per avere arrivi di qualità sarebbe necessario attivare alcune delle tante memorie colpevolmente dimenticate, a iniziare dagli Archi di Barliario, adesso neppure illuminati forse perché impresentabili; dalle mura Arechiane (chi le conosce?); dalle scale vergognose di via Torretta; dai percorsi verso il Duomo, piazza Plebiscito, i Giardini della Minerva, il Conservatorio Montevergine (fa niente se c’è abbandono, perché anche questo è un aspetto della Città) e le venti Chiese costruite prima del Mille, un tesoro consegnatoci dal ‘Mille d’Oro’. Con la collaborazione delle associazioni, specifiche ‘vie della luce’ potrebbero condurre a botteghe delle ‘nostre’ produzioni artistiche, come ceramica, legno, ferro, vetro, mentre dopo accordi con la Curia, un percorso di Presepi Monumentali nelle Chiese della Città (anche in quelle dirute) consentirebbe di esercitare il forte richiamo della tradizione presepiale artigianale e religiosa. Oggi, purtroppo, quest’offerta si riduce ancora di più con la mancata apertura, a quel che sembra, della scenografica rappresentazione di Sant’Anna al Porto. Amen. Sul Castello, sul Colle Bellaria e sulle terrazze collinari, fonti luminose d’accento potrebbero spingere i visitatori ad ammirare dall’alto la Città in occasione di eventi notturni sul golfo, come gare di fuochi pirotecnici, spettacoli volanti di droni sincronizzati, fasci luminosi diretti verso il cielo, e anche diurni, come il volo di aquiloni. Per dare vitalità ai quartieri, specialmente a quelli interni ad est, dopo una preliminare riconfigurazione fisica si potrebbero organizzare gare cittadine per l’albero più caratteristico, per la strada più fiorita, per il negozio più addobbato. Il coinvolgimento dei residenti nella festa della Comunità sarebbe la premessa per sostituire sterminati e costosi festoni con scintille locali in grado di mettere in risalto le peculiarità dei luoghi e il talento, l’abilità e l’umanità di chi ci vive. Altre cose si potrebbero dire, ma lo spazio non lo consente. Di certo, nelle attuali condizioni, non ci si può stupire se i numeri dicono che la prevalente presenza in Città è di gente che viene, passa e va. Le Luci sono un’offerta stagionale. Ma, l’ideazione di un diverso assetto su base cittadina. identitaria e vocazionale, potrebbe essere l’occasione per interventi sfruttabili in tutti i mesi dell’anno. In tale ottica, questo commento intende solo fornire delle proposte, non esprimere critiche. Possono pure apparire ingenue, ma non meno di alcune scritte luminose lette in giro per la Città. Salerno ha bisogno di amore. *Ali per la Città P.S.: Si fa salvo ogni errore.