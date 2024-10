Luci d’artista, approvato progetto Iren

Sarà ancora una volta la Iren Smart Solution di Reggio Emilia ad occuparsi della realizzazione, noleggio/acquisto, montaggio, smontaggio e manutenzione delle opere/figure luminose, albero natalizio e altre opere/figure di proprietà comunale, per la XIX edizione di Salerno Luci d’Artista. Di fatti, l’Operatore Economico Ondesign Studio Architetti Associati di D. Pannoli e M. C. Milanese ha fatto pervenire gli elaborati del progetto esecutivo relativo alla realizzazione, noleggio/acquisto, montaggio, smontaggio e manutenzione delle opere/figure luminose per l’evento “Salerno Luci d’Artista” Edizione XIX, per l’importo di €.1.244.000,00. Anche quest’anno, per la realizzazione della Kermesse ci sarà il valido contributo della Regione Campania che ha previsto un finanziamento di 2.000.000,00 a valere sul bilancio regionale per l’esercizio 2024. La Iren Smart Solutions S.p.A. ha presentato il progetto prevedendo le installazioni nei seguenti siti/percorsi della città: S01 Villa Comunale; S02 Via Mercanti; S03 Piazza Sedile Del Campo; S04 Piazza Portanova; S05 Piazza Flavio Gioia; S06 Area Via Duomo; S07 Piazza S. Agostino; S08 Corso Vittorio Emanuele; S09 Piazza Vittorio Veneto; S10 Piazza Caduti Di Brescia; S11 Piazza GC Gloriosi; S12 Piazzo Monsignor Grasso; S13 Arenile S. Teresa; S14 Piazza S. Francesco; S15 Piazza della libertà; S16 Largo Dogana Regia; P01 Via Roma; P02 Via Del Carmine e Principati; P03 Via Trento, Poseidonia, Torrione; P04 Corso Garibaldi; P05 Porto, Ligea, Pertini, Molo Manfredi; P06 Via Volpe, Via Nizza; P07 Via Casalbore – Via Conforti; P08 Via Ventimiglia – Via Madonna Di Fatima; P09 Via Del Pezzo; P10 Via Santa Margherita – Via Amendola; P11 Via R. Cocchia; P12 Via Diaz – Manzo – Quaranta; P13 Via De Granita – via Paglia – via Cavaliero – via Pio XI. Successivamente, la Iren ha rimodulato il progetto iniziale confermando il montaggio/smontaggio delle opere di proprietà della città e prevedendo delle variazioni per i seguenti siti/percorsi, per i quali è previsto il noleggio delle opere/figure luminose: S01 Villa Comunale; S02 Via Mercanti; S07 Piazza S. Agostino; P06 Via Volpe, Via Nizza; P08 Via Ventimiglia – Via Madonna Di Fatima; P09 Via Pietro del Pezzo.