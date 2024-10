Caso D’Amato, Polichetti: «Ora trasparenza»

Alla luce delle recenti dichiarazioni del dottore Vincenzo D’Amato, direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, che ha precisato come il quadro normativo attuale consenta ai direttori generali in quiescenza di continuare a svolgere il loro incarico, Mario Polichetti, responsabile nazionale Sanità e Politiche Sociali dell’Udc, solleva dubbi e chiede chiarezza sulla vicenda. “D’Amato ha deciso solo ora di sospendere il suo stipendio, pur essendo in pensione da giugno. Ma perché questa scelta non è stata fatta al momento del pensionamento? È una questione che merita una risposta chiara. Se ha ritenuto necessario sospendere il trattamento economico relativo al suo incarico, significa che qualcosa non è regolare. Se così fosse, intende restituire quanto percepito? Che senso ha mantenere la guida di un’azienda scosì importante quando si riconosce di essere in una posizione discutibile”. Polichetti infine conclude con un interrogativo fondamentale: “Rimanendo al suo posto, il dottore D’Amato intende continuare a ignorare problematiche come la gestione degli accessi di persone vicine all’amministrazione regionale, come Enrico Coscioni? Chiediamo chiarezza, trasparenza e rispetto delle regole”.