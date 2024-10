P.De Luca (Pd), Marini? Irricevibile merito e metodo

“L’indicazione di Francesco Saverio Marini e’ irricevibile nel metodo e nel merito. Si tratta, infatti, di una forzatura inaccettabile con un colpo di mano della maggioranza su una figura che e’ di garanzia. Ma e’ una scelta che palesa anche un evidente conflitto di interessi: non era mai stata indicata una figura che non avesse distacco e terzieta’ rispetto alle contingenze politiche del momento. Marini, invece, e’ stato l’estensore in particolare delle riforme sul Premierato e sull’Autonomia che dovra’ essere giudicata a breve dalla Consulta. Lo ha detto Piero De Luca, capogruppo Pd della commissione Politiche Ue alla Camera. “La destra – ha aggiunto – sta tentando chiaramente di politicizzare la Corte delegittimandola in modo molto pericoloso per la tenuta del nostro sistema istituzionale. Un fatto inaudito che non possiamo accettare”