Londra, centinaia di migliaia in piazza per UK. Musk: “Subito nuovo governo”

  • Settembre 13, 2025
(Adnkronos) – Elon Musk si è collegato in video con la marcia 'Unite the kingdom', organizzata dall'attivista di estrema destra Tommy Robinson con centinaia di migliaia di cittadini inglesi e britannici a Londra, sollecitando "lo scioglimento del Parlamento e il cambio di governo" in Gran Bretagna. "Credo davvero che ci debba essere un cambio di governo in Gran Bretagna. Non si può aspettare altri quattro anni, o fino alle prossime elezioni, è troppo tempo. Bisogna fare qualcosa. Il parlamento deve essere sciolto e si devono tenere nuove elezioni", ha incitato il miliardario patron di Tesla e X. "La sinistra è il partito dell'omicidio", ha detto Musk in riferimento all'assassinio di Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso nel campus della Utah Valley University. "C'è tanta violenza nella sinistra, con il nostro amico Charlie Kirk assassinato a sangue freddo questa settimana e la gente di sinistra che lo festeggia apertamente. La sinistra è il partito dell'omicidio e della celebrazione dell'omicidio. Voglio dire, rifletteteci un attimo, è questo che abbiamo di fronte". Nel corso della manifestazione, 9 persone sono state arrestate per atti di violenza "inaccettabili" contro gli agenti, ha reso noto la polizia della città. Ma "sono molte di più le persone identificate mentre commettevano reati". "Li troveremo e dovranno affrontare azioni della polizia, anche se non sarà possibile farlo oggi", si spiega, mentre proseguono le aggressioni, da parte degli attivisti, agli agenti.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

