L'ex cuoco di Pier Silvio Berlusconi perde il ricorso in Cassazione: chiedeva oltre 680mila euro, ne dovrà pagare 4.500 - Le Cronache
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L’ex cuoco di Pier Silvio Berlusconi perde il ricorso in Cassazione: chiedeva oltre 680mila euro, ne dovrà pagare 4.500 Roma, 28enne accoltellato in strada a Nettuno Atp Vienna, oggi semifinale Alcaraz-Medvedev – Diretta Francia, nuova giornata di proteste: allarme sicurezza, 150mila manifestanti attesi a Parigi Sinner al lavoro in palestra, Cahill: “Il duro lavoro continua” Manovra, Egualia: “Ok incentivi investimenti ma non risolte criticità farmaci essenziali per Ssn” Cortei, l’ex consigliere di Trump Bolton: “Tattiche russe schema già visto, puntano a destabilizzare società” Wta Tokyo, Errani e Paolini volano in finale e conquistano il pass per le Wta Finals Oasis, Agcom indaga su ‘secondary ticketing’ per i tre concerti di Roma Tu si que vales, stasera su Canale 5: le anticipazioni del nuovo appuntamento De Luca e la scarcerazione di Siher: “Siamo passati da Che Guevara a Youssef, emaciato con baffetti a coda di topo” Civitavecchia, anziano non autosufficiente segregato in casa nel degrado con conto prosciugato: una 32enne ai domiciliari L’ex cuoco di Pier Silvio Berlusconi perde il ricorso in Cassazione: chiedeva oltre 680mila euro, ne dovrà pagare 4.500 Roma, 28enne accoltellato in strada a Nettuno Atp Vienna, oggi semifinale Alcaraz-Medvedev – Diretta Francia, nuova giornata di proteste: allarme sicurezza, 150mila manifestanti attesi a Parigi Sinner al lavoro in palestra, Cahill: “Il duro lavoro continua” Manovra, Egualia: “Ok incentivi investimenti ma non risolte criticità farmaci essenziali per Ssn” Cortei, l’ex consigliere di Trump Bolton: “Tattiche russe schema già visto, puntano a destabilizzare società” Wta Tokyo, Errani e Paolini volano in finale e conquistano il pass per le Wta Finals Oasis, Agcom indaga su ‘secondary ticketing’ per i tre concerti di Roma Tu si que vales, stasera su Canale 5: le anticipazioni del nuovo appuntamento De Luca e la scarcerazione di Siher: “Siamo passati da Che Guevara a Youssef, emaciato con baffetti a coda di topo” Civitavecchia, anziano non autosufficiente segregato in casa nel degrado con conto prosciugato: una 32enne ai domiciliari
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L’ex cuoco di Pier Silvio Berlusconi perde il ricorso in Cassazione: chiedeva oltre 680mila euro, ne dovrà pagare 4.500

  • Ottobre 31, 2026
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L’ex cuoco di Pier Silvio Berlusconi perde il ricorso in Cassazione: chiedeva oltre 680mila euro, ne dovrà pagare 4.500

(Adnkronos) – La Corte di Cassazione ha respinto definitivamente il ricorso di Giacomo Canale, ex cuoco di Pier Silvio Berlusconi, che aveva avanzato richieste economiche per oltre 680mila euro, tra straordinari, mancati riposi e presunti danni psicofisici. Con un’ordinanza del 29 ottobre, la Suprema Corte ha respinto tutti e cinque i motivi del ricorso, quattro dichiarati inammissibili e uno infondato, confermando la decisione della Corte d’Appello di Genova che aveva già rigettato integralmente le pretese economiche dell’ex dipendente. 

Tra gli elementi alla base della decisione, anche le dichiarazioni dello stesso Canale, dalle quali era emerso che, per gran parte del rapporto di lavoro, prestava servizio soltanto quattro giorni alla settimana, dal giovedì alla domenica, mentre nei restanti giorni era presente un’altra cuoca. Un’organizzazione del lavoro ritenuta compatibile con il regolare godimento dei riposi. I giudici hanno inoltre rilevato che la retribuzione comprendeva già un’indennità forfettaria per straordinari e mancati riposi. Si chiude così una lunga vicenda giudiziaria che ha visto Canale soccombere nel merito delle proprie richieste economiche in tutti i gradi di giudizio, dal Tribunale alla Corte d’Appello fino alla Cassazione. A questi si aggiunge un procedimento per revocazione, anch’esso conclusosi sfavorevolmente per l’ex cuoco. 

La Cassazione ha inoltre condannato l’ex cuoco al pagamento delle spese legali dell’ultimo giudizio, liquidate in 4.500 euro, oltre a esborsi e accessori di legge. Secondo quanto si apprende, tutte le somme recuperate a titolo di spese legali, sia per quest’ultimo pronunciamento sia per i precedenti procedimenti, saranno interamente devolute in beneficenza ad associazioni del territorio di Viareggio, città in cui risiede l’ex cuoco. 

 

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