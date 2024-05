Lello Topo: “La mia sfida? Parlare di più dei territori”

“Tornare a parlare di territori, di persone e di politiche di coesione. Questa è la sfida del Partito Democratico, questa è la mia sfida personale”. Così Raffaele Topo, già consigliere regionale ed ex parlamentare, negli spazi di Taverna Penta, a Pontecagnano Faiano, dove ieri si è svolta un’iniziativa elettorale sul tema “L’Europa e il Territorio. Le opportunità del Pnrr per Pontecagnano Faiano”. Un incontro che ha visto la partecipazione attiva del parlamentare Piero De Luca e di tanti amministratori locali ed elettori, pronti a sostenere Topo, candidato al Parlamento Europeo per il collegio Sud. Erano presenti anche il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, e Adolfo Fortunato, segretario del Pd di Pontecagnano Faiano. Circa trecento le persone giunte alla convention del Partito Democratico. “Il completamento delle infrastrutture e le politiche che potenziano il Sud – ha concluso Topo – saranno alla base della politica legata al mandato dei cittadini. Il Meridione è il motore dell’ intera Italia, mandiamo a casa i finti patrioti che vogliono dividere il nostro Paese. Facciamolo con le matite l’8 e il 9 giugno”. Intanto, continuano gli appuntamenti elettorali dell’ex consigliere regionale che nelle prossime ore attraverserà in lungo e largo il Mezzogiorno d’Italia per presentare la sua idea di Europa, l’impegno che intende assumere al Parlamento Europeo, i progetti a favore dei giovani e rimettere il sud al centro dell’agenda politica europea per una svolta tanto attesa.