Lega Pro, Umberto Pagano eletto nel Consiglio Direttivo

L’amministratore delegato della Salernitana, Umberto Pagano, entra ufficialmente nel Consiglio Direttivo della Lega Pro. L’assemblea delle società di Serie C, riunita questa mattina a Firenze in via straordinaria elettiva e in via ordinaria, ha confermato con il voto dei club l’ingresso del dirigente granata nel Direttivo, nel rispetto del principio di rappresentatività dei gironi.

Pagano era già stato cooptato lo scorso 14 settembre, in sostituzione di un consigliere dimissionario. L’assemblea odierna ha quindi formalizzato la sua elezione.

«Esprimo sincera riconoscenza alle società di Serie C che hanno deciso di dare fiducia alla mia persona e soprattutto al club ed alla proprietà che ho l’onore di rappresentare. Per la Salernitana è motivo di soddisfazione far parte del Direttivo», ha dichiarato l’ad granata a margine dell’assemblea.

Pagano ha poi rivolto un ringraziamento al presidente della Lega Pro: «Un ringraziamento particolare va al presidente della Lega Pro, Matteo Marani, con cui c’è un rapporto di grande stima ed è già partito da tempo un serio percorso di lavoro volto ad ottenere risultati importanti per il nostro movimento».