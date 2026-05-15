“Le vie dell’Acqua”i, focus su educazione ambientale

Nella mattinata di venerdì 15 maggio presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città, alla presenza del Commissario Prefettizio, dr. Vincenzo Panico, dell’On. Piero De Luca, del dr. Luca Mascolo, Presidente dell’Ente Idrico Campano, dell’avv. Anna Ferrazzano, Presidente di Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A., dell’avv. Mariarosaria Altieri e del dr. Giovanni Coscia, rispettivamente Presidente e Procuratore Speciale di Sistemi Salerno Servizi Idrici S.p.A., ha avuto luogo l’evento conclusivo della quinta edizione del progetto di educazione ambientale rivolto alle ultime classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado salernitane “Le vie dell’Acqua”.

La quinta edizione del progetto di educazione ambientale “Le Vie dell’Acqua” segna un passo avanti decisivo nella sensibilizzazione della nostra comunità. L’obiettivo è trasformare ogni utente in un custode attivo del ciclo dell’acqua. Spesso diamo per scontata la disponibilità di questo bene vitale, ma una gestione corretta richiede consapevolezza e piccoli gesti quotidiani che possono fare la differenza. La campagna si propone di fornire strumenti pratici e conoscenze approfondite per ridurre gli sprechi, ottimizzare i consumi domestici e comprendere il valore intrinseco di ogni singola goccia proprio a partire dai ragazzi e dai loro nuclei familiari.

Attraverso questo percorso educativo, “Le Vie dell’Acqua” vuole stimolare una nuova etica della responsabilità, dove il cittadino non è più un semplice consumatore, ma un alleato fondamentale nella protezione degli ecosistemi e nella costruzione di un futuro più sostenibile.