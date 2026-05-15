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Seconda Guerra Mondiale: ritrovato un carro armato Panzer nel fiume Tusciano

  • Maggio 15, 2026
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Seconda Guerra Mondiale: ritrovato un carro armato Panzer nel fiume Tusciano

Per anni è rimasta una segnalazione sospesa tra memoria locale e leggenda: la presenza di un carro armato della Seconda Guerra Mondiale nel greto del fiume Tusciano, sotto il ponte della Speranza, nel territorio di Battipaglia.

Oggi, grazie alle verifiche condotte dalle associazioni Mubat Avalanche 1943, con il supporto dell’amministrazione comunale, la presenza del relitto è stata confermata.

Il primo sopralluogo, effettuato dallo storico Pasquale Capozzolo, ha permesso di individuare parti della torretta e dello scafo del mezzo corazzato, mentre il resto risulta ancora inglobato tra terreno e cemento.

Le successive ricerche archivistiche hanno trovato riscontro nell’Imperial War Museum, dove sono conservate fotografie che documentano la presenza del carro nell’area subito dopo i combattimenti dell’Operazione Avalanche.

Secondo quanto ricostruito, il Panzer IV sarebbe stato già danneggiato durante gli eventi bellici e successivamente sepolto o inglobato in interventi infrastrutturali, assumendo nel tempo una posizione difficilmente accessibile. L’amministrazione comunale ha precisato che qualsiasi ipotesi di recupero dovrà essere valutata con estrema cautela, garantendo la tutela e la conservazione del reperto come testimonianza storica del territorio.

Le associazioni coinvolte hanno trasmesso una relazione dettagliata alle autorità competenti, sottolineando il valore documentale del ritrovamento. Nel frattempo resta il divieto di avvicinamento all’area, in attesa di ulteriori valutazioni tecniche e conservative. Il ritrovamento contribuisce a riportare alla luce un frammento significativo della storia locale legata agli eventi del 1943, quando l’area di Battipaglia fu teatro di intensi combattimenti tra le forze alleate e la 16ª Divisione Panzer tedesca.

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