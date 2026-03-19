Le ragioni del Sì (quarta parte)

Le correnti all’inizio -come associazioni di ideali, di idee e di programmi- hanno svolto un ruolo straordinario.

Poi con una accelerazione singolare sono diventate spaventose concentrazioni di potere. Una struttura che si è infiltrata nel CSM e lo ha occupato.

Potremmo allora chiederci: per far carriera conta più l’appartenenza ad una corrente o la famosa “cultura della giurisdizione” di cui ho parlato in una riflessione dedicata?

La cultura della giurisdizione è cultura delle regole.

Possiamo dire che i processi decisionali del CSM, sovrastati dallo strapotere degli accordi tra correnti, sono un esempio educativo della cultura delle regole?

Le correnti come reti di potere educano davvero il magistrato a sentirsi libero e ad essere libero?

Possiamo essere convinti che la libertà e indipendenza sono insidiate solo dall’esterno? ALLA FINE, PERCIÒ, LA SCELTA NON È TRA IL SORTEGGIO (IL MALE) E LE CORRENTI (IL BENE).

MA TRA IL MALE MINORE (IL SORTEGGIO) E UN MALE PEGGIORE (LE CORRENTI).

Tutto sta allora nel ridurre quanto più possibile gli effetti negativi del sorteggio.

Il CSM non è un organo politico, ma un organo di alta amministrazione che richiede fondamentalmente competenza ed esperienza.

Se il sorteggio coinvolge tutta la platea dei magistrati, ci si affida alla sorte e così si massimizzano i danni.

Se invece il sorteggio riguarda un parterre preselezionata di magistrati in base a criteri oggettivi di competenza ed esperienza si riducono i danni.

Infatti, il sorteggio riguarderebbe il destino dei singoli considerati come soggetti fungibili e non riguarderebbe invece il destino della istituzione cui sarebbe garantito lo standard di professionalità necessario per le sue funzioni.

E LE CORRENTI CHE FINE FAREBBERO COL SORTEGGIO?

Ritornerebbero alla loro brillante tradizione di associazioni culturali e movimenti di idee.

E potrebbero, perché no, questa volta aprirsi anche ad avvocati e professori universitari. Acquisendo un enorme prestigio scientifico. E potendo davvero incidere sulle scelte di politica criminale.

A loro il compito di progettare il futuro.

In Italia qualche esempio di associazioni siffatte non manca.

La cultura della giurisdizione non è cultura del potere. È cultura di ideali.

Con questa ultima riflessione non mi resta che invitare tutti a votare SI.