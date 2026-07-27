L’avv Mauri, difensore del tunisino: Da capire se era solo

Giovanni Mauri, difensore del tunisino sulla natura del legame tra Rah Rahmoumi, e la vittima rompe un primo cauto silenzio sul probabile movente. Raggiunto telefonicamente da Le Cronache, il legale – nominato di fiducia «all’alba del 25 luglio» da una persona che prima di allora «per me era completamente sconosciuta» – precisa subito i limiti del suo intervento e lo fa nell’interesse dell’indagato, che avrebbe conosciuto quella stessa mattina dell’interrogatorio. Il dato più essenziale della conversazione riguarda le modalità con cui si è svolto l’interrogatorio davanti al pubblico ministero Alessandro Di Vico: «Le domande sono state mirate, erano argomenti già a conoscenza da parte della Procura, e il mio assistito ha dato alcune conferme».Ci sono a suo dire, alcuni nodi della ricostruzione: se il giovane fosse solo o in compagnia al momento dei fatti, e se la morte di Esposito sia da attribuire alle percosse o alla successiva carbonizzazione. «Ci sono aspetti per i quali dobbiamo necessariamente attendere la consulenza dell’autopsia. Sulla natura dei rapporti tra i due l’avvocato si limita ad una battuta: C’era una conoscenza con Esposito. Uno spiraglio più ampio si apre sulle ragioni della lite sfo ciata nell’aggressione mortale: sembrerebbe che tutto sia legato a ragioni personali che riguardano sia la sfera religiosa che quella di «socializzazione» della vittima. Per ora non sarà richiesta nessu-na perizia psichiatrica, mentre sul- la strategia difensiva tutto dipenderà dall’esito dell’autopsia: al momento è esclusa la richiesta di rito abbreviato. È proprio sulle ragioni personali che avrebbero portato all’uccisio- ne di Esposito che il quadro si complica. Secondo il comandante del Reparto Operativo dei Cara binieri di Salerno, Tenente Co- lonnello Livio Rocchi, al momento non esisterebbe un movente definito e riscontrato rispetto alle ragioni confessate dal 26en- ne durante l’interrogatorio. Cosa certa è che c’è stato il ritrova- mento del secondo cellulare del- la vittima, ora al vaglio: per co- noscerne il contenuto serviranno ancora giorni. Ma sul movente reale dell’omicidio, tra le “ragioni per- sonali” evocate dalla difesa e la prudenza degli investigatori, il giallo resta ancora aperto. Tiziana Magrì