L’assenza dei tifosi granata ennesima sconfitta del calcio

di Enzo Sica

SALERNO – Rispetto alla pre- cedente partita esterna con- tro il Barletta ci saranno novità tra i convocati visto che finalmente De Boer potrebbe finalmente respirare aria di terreno di gioco con la convo- cazione. E sarà un sospiro di sollievo quello che tirerà, giu- stamente, Serse Cosmi visto che la carenza di un centro- campista come l’ex ternano è pesata enormemente in que- sto inizio di stagione. Ma allo Scida di Crotone oggi pome- riggio (fischio d’inizio ore 14,30) il tecnico perugino cer- cherà con la sua Salernitana di agguantare, finalmente, il primo successo esterno. E dopo le parole mielose avute per Leandro Greco che è stato un suo ex calciatore e che nella città pitagorica come tecnico sta incontrando note- voli difficoltà in primis con penalizzazione che non ha ancora azzerato del tutto (è ultima la squadra calabrese con un meno 3) il suo pen- siero è rivolto, giustamente, ai tre punti che finora sono mancati lontano dall’Arechi. Fidarsi è bene, non fidarsi di- venta ora un obbligo perchè i calabresi pur ultimi hanno sempre dimostrato tra le mura amiche di avere quel coraggio, quella forza che poi è andata scemando nel corso della stagione ma che rappre-