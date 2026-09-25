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L’assenza dei tifosi granata ennesima sconfitta del calcio

  • Settembre 26, 2026
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L’assenza dei tifosi granata ennesima sconfitta del calcio

di Enzo Sica

SALERNO – Rispetto alla pre- cedente partita esterna con- tro il Barletta ci saranno novità tra i convocati visto che finalmente De Boer potrebbe finalmente respirare aria di terreno di gioco con la convo- cazione. E sarà un sospiro di sollievo quello che tirerà, giu- stamente, Serse Cosmi visto che la carenza di un centro- campista come l’ex ternano è pesata enormemente in que- sto inizio di stagione. Ma allo Scida di Crotone oggi pome- riggio (fischio d’inizio ore 14,30) il tecnico perugino cer- cherà con la sua Salernitana di agguantare, finalmente, il primo successo esterno. E dopo le parole mielose avute per Leandro Greco che è stato un suo ex calciatore e che nella città pitagorica come tecnico sta incontrando note- voli difficoltà in primis con penalizzazione che non ha ancora azzerato del tutto (è ultima la squadra calabrese con un meno 3) il suo pen- siero è rivolto, giustamente, ai tre punti che finora sono mancati lontano dall’Arechi. Fidarsi è bene, non fidarsi di- venta ora un obbligo perchè i calabresi pur ultimi hanno sempre dimostrato tra le mura amiche di avere quel coraggio, quella forza che poi è andata scemando nel corso della stagione ma che rappre-

senta un elemento da non sottovalutare. E dunque i ti- mori del Serse perugino che derivano appunto dalla sua lunga permanenza nel mondo del calcio sono quasi giustificati anche se bisogna dire che la Salernitana attuale che sta marciando bene in classifica ha qualità per dare il massimo contro ogni squa- dra ed anche allo Scida ci sarà davvero da combattere con tante wrmi che i granata hanno a disposizione e che stanno emergendo gara dopo gara. Le tre partite ravvici- nate, giustamente, potreb- bero creare difficoltà ai calciatori il tecnico manda in campo sistematicamente da inizio stagione ma non è scontato che qualche varia- zione al tema ci potrebbe anche essere. Non il tema in- teso come cambio di modulo (quello sarà per ora sempre il 4-4-2) ma di qualche inter- prete che è affaticato e che potrebbe non partire dal primo minuto di gioco. Tutto

 

l’iniziativa – Partiranno lunedì 28 settembre e giovedì 1 ottobre le aste di beneficenza delle maglie indossate dai granata “Limited Edition 21/9”: su CharityStars le maglie di Salernitana-Giugliano all’asta

SALERNO – Partiranno rispetti- vamente lunedì 28 settembre e giovedì 1 ottobre le aste di bene- ficenza delle maglie indossate dai calciatori granata in occasione di Salernitana-Giugliano (nella foto di Gambardella), gara disputata il 19 settembre scorso allo stadio Arechi. Le casacche “Limited edi- tion 21/9” saranno disponibili sulla piattaforma specializzata CharityStars. L’iniziativa è finaliz- zata alla raccolta fondi in favore dell’AIL (Associazione Italiana contro Leucemie-Linfomi-Mie- loma) – Sezione di Salerno. Le

maglie griffate GIVOVA sono state realizzate per celebrare San Matteo, Santo Patrono di Salerno. L’asta si dividerà in due tranche, undici maglie saranno disponi- bili nella prima, altrettante nella seconda. Saranno comprese sia quelle “match worn” indossate dai calciatori che hanno preso parte alla sfida, sia quelle “prepa- rate”, ovvero indossate in pan- china dai giocatori che non sono scesi in campo pur essendo pre- senti in distinta. Sarà possibile formulare le offerte per aggiudi- carsi le maglie nella prima tran-

che dalle 12:00 di lunedì 28 set- tembre fino alle 20:00 di lunedì 5 ottobre, mentre la seconda parte delle casacche sarà all’asta dalle 12:00 di giovedì 1 ottobre fino alle 20:00 di giovedì 8 ottobre.

Le maglie all’asta nella prima tranche: Achik, Anastasio, Bon- cori, Cardoni, Cevers, Dal Pin, D’Ursi, Lescano, Tascone, Vitale, Zoia.

Le maglie all’asta nella seconda tranche: Bevilacqua, Capuano, Celiento, Galeotti, Gyabuaa, La Gumina, Llano, Longobardi, M. Djamanca, Pieraccini, Villa.

sta nelle condizioni di chi come Cosmi le valutano nel corso degli allenamenti visto che è pur sempre un tecnico conservatore che quando rie- sce a trovare la quadra del cerchio si affida agli stessi uo- mini che gli danno garanzia e che soprattutto riescono sempre a non perdere con- centrazione in ogni partita. Dunque oggi le novità sostan- ziali rispetto anche all’ultima vittoriosa partita interna con- tro il Giugliano non dovreb- bero esserci. Ci potrebbe essere un solo avvicenda- mento in difesa (Anastasio o Proia) mentre per il resto la ri- conferma per tutti è quasi scontata. E dunque Lescano ancora una volta dovrebbe partire dalla panchina con La Gumina che forse da garanzie

maggiori in fase-gol al tec- nico. Insomma quando si lotta per una causa comune bisogna essere consapevoli che tutti sono utili. Anche co- loro che siedono in panchina e che ti potrebbero dare al momento giusto quel qual- cosa in più che magari, i tito- lari affaticati o stanchi non sono in grado di dartelo. Ma vedendo la Salernitana in campo che nelle ultime tre giornate di campionato ha portato a casa sette punti con uno scatto verso la vetta con- vinto c’è da sperare che oggi allo Scida si possa continuare in questa scia positiva di ri- sultati che è propedeutica per fare già iniziare a sognare la piazza calda granata che si è ricompatta verso la squadra del cuore.

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