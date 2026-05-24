Jomi Salerno, sfuma il sogno scudetto

SALERNO – L’AC Life Style Erice è campione d’Italia. Le Arpie siciliane battono 22- 20 (p.t. 10-13) la Jomi Salerno in Gara 2 al Pala Palumbo e trionfano nell’atto conclu- sivo del campionato di Serie A1. È il primo Scudetto nella storia del club, settimo tro- feo del sodalizio isolano dopo i trionfi in Coppa Italia e Supercoppa nel triennio 2023-2025. Il tricolore torna così in Sicilia a distanza di 24 anni dal successo della De Gasperi Enna nel 2002 e per la quarta volta in asso- luto dopo i precedenti rap- presentati dalle ennesi (1999 e 2002) e dall’EOS Si- racusa nel 2000.

Salerno sa di giocarsi tutto e di essere condannata a vin- cere per allungare la storia della serie. Le campane sag- giano la difesa ospite in un paio di frangenti, trovando un iniziale 4-2 con Andrii- chuk e nuovamente allun- gando fino al 7-5 dopo la rete di Gislimberti. Erice in- cassa, reagisce e pareggia. Il

break di 4-0 e sorpasso delle Arpie sul 16-15. È la svolta. Salerno non riuscirà più a rimettere la testa avanti e non andrà mai oltre il pari (20-20 al 56’). L’1vs1 di Cabral per il 22-20 a 54’’ dal termine chiude i giochi. Per Erice è l’apoteosi: è cam- pione d’Italia per la prima volta.

Martina Iacovello, capitano dell’AC Life Style Erice ha commentato così il trionfo: «Per chi, come me o Lorena Benincasa, veste la maglia di Erice da tanti anni è una soddisfazione immensa, duplice dopo avere atteso a lungo questo momento. Vo- levamo da tempo lo Scu- detto, lo voleva la società che quest’anno ha allestito una squadra creata con questo obiettivo, pensata per centrare questo obiet- tivo. Contro Salerno è stata una battaglia, tanto più oggi in casa loro. Vincere non è mai facile e farlo contro Sa- lerno è ancora più compli- cato e quindi bello. Alla fine della Coppa Italia persa a Riccione avevo detto che eravamo convinte di riu- scire a vincere lo Scudetto e così è stato. Ringrazio la so- cietà, tutto l’ambiente dell’- Handball Erice per questa gioia che abbiamo voluto e costruito insieme».