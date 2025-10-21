L’architetto Boeri replica a Alberto Cuomo

Riceviamo e pubblichiamo:

Lo studio Stefano Boeri Architetti precisa che il “Masterplan programma integrato di valorizzazione del Litorale Salerno Sud”, redatto nel 2023 dall’RTP: MATE, Stefano Boeri Architetti, Studio Silva ed Ftourism, aggiudicatario della Gara pubblica bandita da Regione Campania, è uno strumento di visione strategica e di indirizzo per lo sviluppo territoriale dell’ambito. Ne consegue che il Masterplan suddetto non ha alcun contenuto prescrittivo, regolativo e conformativo dei suoli, pertanto, in alcun modo configge – come erroneamente riportato da Alberto Cuomo nel suo articolo di questa mattina – con incarichi di progettazione di natura sia pubblica che privata.