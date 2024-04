La scrittrice Giusi Quarenghi alla Scuola Primaria di Atena Lucana. L’impegno della Monte Pruno

La Classe Quinta della Scuola Primaria di Atena Lucana (I.C. di Sala Consilina-Viscigliete) è stata una delle 40 selezionate in Italia per partecipare ad “Adotta uno scrittore”, promosso dal Salone Internazionale del Libro di Torino. L’iniziativa porta nelle classi di tutta Italia autori e autrici contemporanei per favorire l’incontro tra diverse esperienze, sensibilità, passioni e interessi. Ad ogni classe selezionata viene affidato in adozione proprio un autore o un’autrice: tutti i bambini della classe adottiva ricevono una copia del suo libro con la possibilità di incontrarlo. Così è accaduto per tre giorni ad Atena Lucana, dove la scrittrice Giusi Quarenghi ha permesso alla Classe Quinta della Scuola Primaria di Atena Lucana (I.C. di Sala Consilina-Viscigliete) di vivere giornate indimenticabili all’insegna della lettura. Giusi Quarenghi è specializzata in libri per l’infanzia e vincitrice nel 2006 del Premio Andersen, riconoscimento che premia ogni anno le migliori opere, gli autori, gli illustratori e le collane per bambini e ragazzi. Il progetto si completerà il 13 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove il Comune di Atena Lucana, Insieme Società Cooperativa Sociale ONLUS, la Banca Monte Pruno e l’Istituto Comprensivo Viscigliete agevoleranno la presenza dei bambini a Torino, sostenendo le spese di viaggio e di alloggio attraverso un’azione di collaborazione e rete tra istituzioni, imprese, scuola e famiglie. Un’opportunità che i ragazzi non dimenticheranno e che gli servirà per la loro crescita. All’evento di condivisione del progetto con le famiglie sono intervenuti, presso l’Auditorium della Scuola Primaria di Atena, il Sindaco di Atena Lucana Luigi Vertucci, la Dirigente Scolastica Patrizia Giovanna Pagano, per Insieme Società Cooperativa Sociale ONLUS il Presidente Alessia Monzillo, per la Banca Monte Pruno il Responsabile della Segreteria di Direzione Antonio Mastrandrea e le maestre Michelina e Gerardina, oltre alla scrittrice Giusi Quarenghi che ha chiuso i lavori con un suo prezioso contributo.