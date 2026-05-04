Campagna. Adele Amoroso, candidata alla carica di sindaca

Le esperienze maturate come consigliera comunale prima e assessore poi sono il biglietto da visita che Adele Amoroso ha presentato ai suoi elettori in vista delle elezioni dei prossimi 24 e 25 maggio. Con un sogno nel cassetto: diventare la prima donna sindaco di Campagna. Un obiettivo che ha spinto la giovane avvocatessa a scendere in campo, sostenuta da quattro liste civiche e tanta voglia di fare per cambiare le sorti della cittadina a Sud della Provincia di Salerno.

Depositate le liste, ora la campagna elettorale entra nel vivo. Come si sta preparando Adele Amoruso?

“Mi sto preparando con grande serenità e con un’agenda fitta di incontri. Per me la campagna elettorale non è fatta di grandi palchi, ma di strette di mano e di ascolto attivo. Sto dedicando molto tempo a coordinare il gruppo: abbiamo messo in piedi una squadra che fonde facce nuove e competenze consolidate, e la mia priorità è che ogni candidato si senta parte di un progetto comune. Sono pronta a correre, con la consapevolezza che il lavoro serio inizi proprio adesso, parlando alle persone dei problemi reali e meno delle logiche di palazzo”.

Unica donna in campo. Un onore e una responsabilità per lei.

“È un ruolo che rivendico con orgoglio ma senza farne una questione di genere fine a se stessa. Credo che la politica oggi abbia un immenso bisogno di quel pragmatismo e di quella capacità di cura che noi donne mettiamo quotidianamente nella gestione della famiglia e della professione. Sento la responsabilità di rappresentare un cambiamento di prospettiva: meno scontri ideologici e più soluzioni concrete. La mia candidatura vuole essere un segnale di apertura e di coraggio per tutta la nostra comunità”.

Che competizione si attende a Campagna dopo la brusca interruzione della consiliatura Luongo?

“Mi aspetto una sfida basata sul confronto delle idee piuttosto che sui rancori del passato. Campagna viene da un periodo di instabilità che ha rallentato la crescita del territorio. I cittadini chiedono certezze e una guida che sappia tenere unito il gruppo oltre le scadenze elettorali. Io metto a disposizione la mia esperienza maturata sul campo, con l’obiettivo di garantire a Campagna la stabilità che merita”.

Quali sono i principali punti del suo programma e le priorità per Campagna?

“Vogliamo ripartire dalle fondamenta, trasformando l’ordinario in una certezza: Sicurezza e Controllo del Territorio: La tranquillità nelle case è la nostra priorità. Lavoreremo per il potenziamento dei controlli e sosterremo attivamente la nostra Caserma dei Carabinieri. Il Comune deve collaborare per garantire presidi efficienti e un aumento di uomini e mezzi. Risoluzione delle Carenze Idriche e Fognarie: È una priorità assoluta di civiltà. Interverremo con forza per risolvere definitivamente la carenza idrica e per completare la rete fognaria laddove ancora manca. È inaccettabile che alcune zone siano ancora prive di servizi essenziali; useremo ogni fondo disponibile e reperibile per modernizzare il sistema e garantire dignità a ogni singola area. Sicurezza Stradale, Marciapiedi e Verde: Investiremo sulla sicurezza stradale con un piano di rifacimento del manto nei punti critici e il potenziamento dell’illuminazione pubblica. Un punto fermo sarà la manutenzione e la creazione di nuovi marciapiedi, fondamentali per la sicurezza dei pedoni, specialmente per anziani e bambini. Procederemo al rifacimento della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale. La cura del verde pubblico sarà un servizio programmato: parchi puliti, potature regolari e cura dei cigli stradali per strade più sicure e decorose. Piano Traffico e Viabilità: Ridisegneremo la mobilità con un Piano Urbano del Traffico serio. Interverremo sui nodi critici, come il Quadrivio, per eliminare le code e migliorare la sosta. Pace Fiscale: Daremo seguito immediato alla rottamazione quinquies e fermeremo finalmente le “cartelle pazze”. La Scuola come cuore pulsante: Garantiremo scuole sicure, moderne e accoglienti. Interverremo sulla manutenzione degli edifici e sulla qualità dei servizi (mense e trasporti), creando una sinergia forte con le istituzioni scolastiche. Inclusione e Disabilità: Interverremo in maniera importante per l’abbattimento barriere e sosterremo il “Dopo di Noi” per garantire autonomia e serenità ai ragazzi con disabilità nel loro futuro. Una Rete di Sostegno per la Terza Età: Creeremo una vera e propria rete di sostegno che non lasci solo nessuno. Potenzieremo l’assistenza domiciliare integrata. I nostri centri di aggregazione diventeranno poli di invecchiamento attivo: luoghi di scambio intergenerazionale dove gli anziani tramandano mestieri ai giovani e partecipano a programmi di prevenzione e sicurezza”.

Dovesse essere eletta Sindaco di Campagna come intende favorire il rilancio del territorio?

“Il rilancio passa per la valorizzazione della nostra identità e delle nostre eccellenze: Potenziamento del Museo della Memoria: Il Museo della Memoria e della Pace deve diventare il cuore di un circuito turistico internazionale, un polo culturale vivo che dialoghi con le scuole di tutta Italia. Turismo Religioso: Campagna ha un patrimonio immenso fatto di chiese, conventi e tradizioni secolari. Punteremo con decisione sul turismo religioso, mettendo a sistema i nostri luoghi sacri per attirare pellegrini e visitatori interessati all’arte e alla spiritualità, creando percorsi che uniscano la devozione alla scoperta del territorio. Impresa e Area PIP: Il potenziamento dell’area PIP è fondamentale per attrarre aziende. Valorizzeremo i nostri prodotti enogastronomici con particolare attenzione al nostro olio d’oliva e ai prodotti locali per creare lavoro vero. Turismo e “Ritorno”: Valorizzeremo il Centro Storico e la nostra montagna (trekking e sentieristica). Punteremo sul turismo di ritorno, fidelizzando chi ci visita affinché torni per la qualità della nostra ospitalità. ⁠Grandi Opere e Finanziamenti Strategici: Ovviamente punteremo sulla realizzazione di grandi opere intercettando fondi e finanziamenti europei, statali e regionali. La nostra amministrazione sarà un “ufficio progetti” permanente, capace di attrarre risorse sovracomunali e dai programmi europei per ammodernare le infrastrutture e cambiare il volto del nostro territorio senza gravare esclusivamente sulle casse dell’ente”. Un programma ambizioso, proprio come le aspettative di Amoroso, che intende trasformare il sogno in realtà per passare alla storia.

Mario Rinaldi