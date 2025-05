La Salernitana ricorre al CONI

Non si placa la protesta dell’U.S. Salernitana 1919, che in serata ha annunciato di aver presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI contro il rinvio dei playout di Serie B, disposto dalla Lega senza alcuna consultazione con i club coinvolti. Una presa di posizione netta, che segue la formale diffida inviata ieri alla Lega Serie B.

In una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, la società granata ha espresso “sconcerto” per un provvedimento adottato alla vigilia della gara di andata contro il Frosinone, “in assenza di evidenze certe di fatti idonei ad incidere sulla classifica”, in riferimento alla presunta irregolarità contabile del Brescia Calcio.

Il club ha quindi fatto sapere di aver adito il Collegio di Garanzia del CONI “entro il termine di due giorni previsto”, specificando che la decisione potrebbe avere ripercussioni sulle iscrizioni e ammissioni alla prossima stagione sportiva. Parallelamente, la Salernitana ha annunciato il ricorso al Tribunale Federale Nazionale, chiedendo una “valutazione serena da parte degli organi terzi della Giustizia Sportiva”.

“Tuteliamo gli interessi economici e morali della Salernitana e della sua tifoseria – conclude il comunicato – in nome della trasparenza e del rispetto delle regole del gioco”.

La vicenda resta incandescente, mentre si attende l’udienza del 22 maggio che potrebbe portare alla penalizzazione del Brescia e ridefinire definitivamente la classifica. Intanto, i playout Serie B 2024/2025 restano congelati, con il rischio concreto di una proliferazione di ricorsi nelle prossime settimane.