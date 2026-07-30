La Salernitana debutta all’Arechi contro il Sorrento

La Salernitana scopre il suo cammino. E’ subito derby per i granata. Alla prima giornata (il prossimo 23 agosto) il match casalingo contro il Sorrento.
Poi trasferta a Foggia e subito un altro derby con la Cavese. Da segnalare il 4 ottobre la sfida con il Bari, con gara d’andata all’Arechi.
Sempre in casa, nel girone d’andata, l’altro big match con il Catania, in programma il 15 novembre.
La stagione si chiuderà con l’Altamura all’Arechi il prossimo 25 aprile.
Il calendario dei granata
1° giornata: Salernitana-Sorrento
2° giornata: Foggia-Salernitana
3° giornata: Salernitana-Cavese
4° giornata: Salernitana-Potenza
5° giornata: Barletta-Salernitana
6° giornata: Salernitana-Giugliano
7° giornata: Crotone-Salernitana
8° giornata: Salernitana-Bari
9° giornata: Casarano-Salernitana
10° giornata: Scafatese-Salernitana
11° giornata: Picerno-Salernitana
12° giornata: Salernitana-Savoia
13° giornata: Inter Under 23-Salernitana
14° giornata: Salernitana-Catania
15° giornata: Casertana-Salernitana
16° giornata: Salernitana-Monopoli
17° giornata: Cosenza-Salernitana
18° giornata: Salernitana-Audace Cerignola
19° giornata: Altamura-Salernitana