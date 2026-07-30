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La Salernitana debutta all’Arechi contro il Sorrento

  • Luglio 30, 2026
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La Salernitana debutta all’Arechi contro il Sorrento

La Salernitana scopre il suo cammino. E’ subito derby per i granata. Alla prima giornata (il prossimo 23 agosto) il match casalingo contro il Sorrento.

 

Poi trasferta a Foggia e subito un altro derby con la Cavese. Da segnalare il 4 ottobre la sfida con il Bari, con gara d’andata all’Arechi.

Sempre in casa, nel girone d’andata, l’altro big match con il Catania, in programma il 15 novembre.

La stagione si chiuderà con l’Altamura all’Arechi il prossimo 25 aprile.

Il calendario dei granata 

 

1° giornata: Salernitana-Sorrento

2° giornata: Foggia-Salernitana

3° giornata: Salernitana-Cavese

4° giornata: Salernitana-Potenza

5° giornata: Barletta-Salernitana

6° giornata: Salernitana-Giugliano

7° giornata: Crotone-Salernitana

8° giornata: Salernitana-Bari

9° giornata: Casarano-Salernitana

10° giornata: Scafatese-Salernitana

11° giornata: Picerno-Salernitana

12° giornata: Salernitana-Savoia

13° giornata: Inter Under 23-Salernitana

14° giornata: Salernitana-Catania

15° giornata: Casertana-Salernitana

16° giornata: Salernitana-Monopoli

17° giornata: Cosenza-Salernitana

18° giornata: Salernitana-Audace Cerignola

19° giornata: Altamura-Salernitana

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