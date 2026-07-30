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A processo banda di rapinatori nell’Agro
Cronaca Agro Nocerino Sarnese

A processo banda di rapinatori nell’Agro

  • Luglio 30, 2026
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A processo banda di rapinatori nell’Agro

Nocera Inferiore/Agro. Furti e rapine, giudizio immediata per la banda che terrorizzava cittadini e imprenditori dell’Agro Nocerino: 25 rapine messe a segno in due mesi. Quattro a processo per altri invece fascicolo  alla procura dei minori di Salerno.  L’operazione era stata firmata dagli agenti del commissariato di Nocera Inferiore a maggio sotto il coordinamento della procura guidata da Luigi Cannavale. Si tratta di albanesi a cui  vengono contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine, quasi sempre in danno di distributori di benzina, ma anche di esercizi commerciali, consumati in prevalenza nel territorio dell’Agro Nocerino, da Nocera Superiore e Sarno, fino ad arrivare a Scafati, tra i mesi di marzo e aprile.  L’attività investigativa trae origine dallo studio di una serie di rapine perpetrate, a partire dall’inizio dello scorso mese di marzo, prevalentemente nell’area dell’Agro Nocerino Sarnese (Sarno e Scafati) ma anche in quella limitrofa (Basso nocerino), che presentavano metodiche comuni tali da far ragionevolmente presumere che avessero una comune matrice; in particolare, tutte le  attività criminose sono state eseguite spesso in rapida successione temporale, da più uomini identificati negli arrestati:  travisati ed armati di pistola a bordo di varie autovetture, provento di furto, intimavano, con la minaccia delle armi, ai benzinai di consegnare l’incasso. Ed ancora, il gruppo criminale acquisiva preventivamente la disponibilità di autovetture a noleggio, che venivano successivamente impiegate per commettere i furti di ulteriori autovetture che venivano utilizzate per commettere le rapine. La massiccia acquisizione di dati e filmati concernenti gli episodi delittuosi, unita alle risultanze tecniche derivanti dall’analisi del traffico telefonico e dalle intercettazioni, ha consentito agli uomini del commissariato nocerino e la Squadra Mobile di Salerno, di pervenire all’identificazione dei presunti responsabili e di attribuire all’organizzazione finita nel mirino degli inquirenti la consumazione di 25 rapine aggravate, 5 furti di autovetture nonché di 20 episodi di ricettazione di veicoli. Successivamente erano stati arrestati i minorenni.

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