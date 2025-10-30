La Salernitana apre le porte del Mary Rosy il 5 novembre

L’U.S. Salernitana 1919 annuncia un’iniziativa speciale per i propri tifosi: mercoledì 5 novembre, al termine della seduta pomeridiana di allenamento della prima squadra (intorno alle 16:30), il piazzale del centro sportivo Mary Rosy sarà aperto al pubblico per consentire a sostenitori e appassionati di incontrare i propri beniamini.

In uno spazio appositamente dedicato, i calciatori granata saranno a disposizione per foto, autografi e momenti di condivisione con i tifosi. L’appuntamento rientra in un programma di iniziative che il club intende replicare nel corso della stagione, con altri meet & greet che saranno comunicati di volta in volta tramite i canali ufficiali e i social della società.

La Salernitana sottolinea come questi incontri vogliano rappresentare un’occasione di vicinanza e dialogo con la tifoseria, garantendo al tempo stesso sicurezza e serenità.