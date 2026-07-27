La ricetta di Rocco contro il degrado di Campolongo

EBOLI- Ai microfoni di Radio Città 105, Edoardo Rocco, candidato sindaco di Eboli per il movimento “Cosmo Innovatore”, ha proseguito il suo viaggio tra i quartieri e le diverse realtà del territorio facendo tappa, sabato scorso, nella fascia costiera di Campolongo. Un sopralluogo che, partendo dall’ospedale ortopedico e attraversando la pineta fino alla rotatoria d’ingresso del litorale, ha rappresentato l’occasione per denunciare le principali criticità della zona e presentare una serie di proposte per il suo rilancio. L’iniziativa, realizzata nell’ambito degli appuntamenti di Radio Città 105, rientra nel percorso di ascolto e confronto che il candidato sindaco sta portando avanti in vista delle elezioni amministrative del 2027, dopo gli incontri al rione Pescara, nelle palazzine popolari del Borgo e i numerosi appuntamenti organizzati con cittadini e associazioni. Durante la passeggiata sul litorale, Rocco ha puntato l’attenzione innanzitutto sull’erosione costiera, fenomeno che da anni interessa gli oltre otto chilometri e mezzo di costa ebolitana. Secondo il candidato di Cosmo Innovatore, il mare continua ad avanzare, sottraendo spiaggia agli stabilimenti balneari e mettendo a rischio anche l’area prospiciente l’ospedale ortopedico di Campolongo, struttura sanitaria considerata un’eccellenza nazionale che richiama pazienti da tutta Italia. Accanto all’emergenza ambientale, Rocco ha evidenziato lo stato di degrado generale dell’intera fascia costiera: sporcizia, manutenzione carente, illuminazione compromessa, recinzioni danneggiate, pista ciclabile in stato di abbandono e una rotatoria d’ingresso che, a suo giudizio, offre un’immagine poco decorosa a residenti e visitatori. Non sono mancati riferimenti anche alla necessità di rafforzare i controlli sul territorio, contrastando fenomeni di illegalità e degrado che ogni estate si ripresentano lungo il litorale. Uno dei punti centrali dell’intervento è stato dedicato alla pineta di Campolongo, definita un patrimonio naturalistico che merita di essere recuperato e valorizzato. Rocco ha spiegato come molti pini risultino ormai compromessi dall’azione della salsedine e dai parassiti e che, dopo le necessarie verifiche tecniche affidate a specialisti e agronomi, alcuni esemplari dovranno inevitabilmente essere abbattuti. Un’operazione che, però, dovrà essere guidata dal buon senso e dalla competenza, evitando inutili sprechi. Secondo il candidato sindaco, infatti, il materiale legnoso ricavato dagli alberi non dovrà essere considerato un semplice rifiuto, ma una risorsa economica da valorizzare. Il legname potrebbe essere recuperato e riutilizzato per diversi impieghi, evitando così quello che Rocco considera un vero danno per la collettività. Contestualmente, sarà necessario riprogettare completamente la pineta, con nuove piantumazioni, una corretta distribuzione delle specie arboree e un piano costante di manutenzione. Per realizzare un intervento complessivo di recupero ambientale e paesaggistico, Rocco stima un investimento di circa 58 milioni di euro, risorse che, a suo avviso, potrebbero essere reperite attraverso finanziamenti della Regione Campania destinati alla riqualificazione del patrimonio naturale. La visione illustrata durante la trasmissione, tuttavia, va oltre il semplice recupero della pineta. L’obiettivo dichiarato è trasformare l’intera fascia costiera in un moderno polo turistico capace di generare occupazione, investimenti e sviluppo economico. In particolare, Rocco immagina la nascita di nuove strutture ricettive, alberghi e servizi nell’area posta a monte della pineta, in prossimità dell’ospedale ortopedico, creando un sistema integrato capace di sostenere sia il turismo balneare sia quello sanitario. «Una costa come quella di Eboli – è il messaggio lanciato dal candidato – non ha nulla da invidiare ad altre importanti realtà turistiche italiane. Occorre però una programmazione seria, capace di coniugare tutela ambientale, sicurezza, investimenti e valorizzazione delle imprese che, nonostante le difficoltà, continuano a credere in questo territorio». Per Rocco gli imprenditori balneari rappresentano infatti un patrimonio da sostenere, avendo continuato negli anni a investire e a mantenere viva la presenza turistica in un contesto spesso caratterizzato da burocrazia, carenza di servizi e scarsa manutenzione pubblica. Il tour di Cosmo Innovatore proseguirà venerdì prossimo con una nuova tappa dedicata ai Monti di Eboli e alla località San Donato, dove Edoardo Rocco illustrerà ulteriori proposte per la valorizzazione dell’area collinare, confermando la volontà di costruire il proprio programma amministrativo attraverso un confronto diretto con i cittadini e con le diverse realtà del territorio.