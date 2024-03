La Regione ha ricordato l’avvocato Dino Gassani ucciso dalla camorra

Nel giorno del 43° anniversario del suo assassinio da parte della camorra, si è svolta,ieri nel salone di rappresentanza del Consiglio regionale della CAMPANIA un’iniziativa dedicata all’avvocato penalista e consigliere regionale del MSI, Dino Gassani. Hanno partecipato il Presidente del Consiglio Regionale della CAMPANIA, Gennaro Oliviero, la Presidente della Commissione Regionale Speciale Anticamorra e Beni confiscati, Carmela Rescigno, il Presidente dell’Associazione “Centro Nazionale Sportivo Fiamma”, Antonio Arzillo, il capogruppo di FdI Cosimo Amente e il dirigente della Lega, Salvatore Ronghi. “Sono molto orgogliosa ed emozionata per questa iniziativa che dedichiamo a Dino Gassani, che, da avvocato penalista, non volle piegarsi alle minacce della camorra e volle difendere la propria dignità professionale fino a pagare questa scelta con la sua vita” – sottolinea la presidente Rescigno che aggiunge: “la stessa dignità e la stessa forza caratterizzavano anche la sua attività politica e rappresentano un grande esempio valoriale nel mondo della politica da evidenziare e da trasmettere alle giovani generazioni”E’ molto importante per questa istituzione ricordare un collega consigliere regionale che ha dato la vita per difendere i valori della dignità, della legalità e del contrasto della camorra e di ogni forma di criminalità organizzata – dice il presidente Oliviero -, ed è nostra intenzione dedicare annualmente un’iniziativa del Consiglio regionale della CAMPANIA a tutti i consiglieri che sono morti nell’esercizio del proprio dovere al servizio della nostra Regione e di questi fondamentali valori”. “Dino Gassani è stato un grande avvocato penalista ed un grande consigliere regionale, che ha ricoperto la funzione nella I e nella II legislatura ed è stato tra i costituenti della Regione CAMPANIA avendo contribuito alla scrittura dello Statuto della Regione CAMPANIA – ricorda Arzillo -. Da anni – aggiunge – sosteniamo l’importanza di ricordare e rimarcare la sua figura eroica, che rappresenta la buona professione e la buona politica”.”Da avvocato penalista e da consigliere regionale, Dino Gassani ha rappresentato i valori della legalità e della trasparenza – evidenzia Amente – e, per questo, costituisce un modello per il mondo della destra di dignità e di legalità, il cui percorso va sottolineato e valorizzato come esempio da seguire particolarmente nei nostri territori che necessitano di questi valori fondanti per il loro sviluppo e la loro crescita”. “Oggi il Consiglio regionale ha ricordato un Consigliere regionale del Movimento Sociale Italiano e valente avvocato penalista che, coscientemente, ha perso la vita per la difesa della toga e della legalità, valori espressi quotidianamente durante la sua carriera forense e nella vita politica – sottolinea infine Ronghi -: un grande oratore che già negli anni ’80 era proiettato verso una destra democratica e aperta ai nuovi scenari”