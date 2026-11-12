La lettera. Il Gregge? Dovere morale parlarne

Gentile sig. Memoli,

ho letto con grande attenzione il suo articolo pubblicato da Le Cronache il 10 novembre 2026. Mi ha colpito la sicurezza con cui sono formulate le sue affermazioni, in un quadro in cui la conoscenza della vicenda è scarsa, incompleta o, in taluni casi, addirittura nulla. Concordo con lei che, prima di parlare della Chiesa, occorra conoscerla e viverla. Lei aggiunge un avverbio: bene. Nella mia pochezza mi sento parte viva della Chiesa, in comunione con il Sommo Pontefice e con il mio Vescovo, e cerco di rispondere alla vocazione universale e insieme personale a cui ogni cristiano è chiamato. Quanto al viverla bene o meno, rimetto il giudizio alla misericordia di Dio. Ha ragione anche quando ricorda che la Chiesa, per Grazia, offre ai suoi figli una molteplicità di esperienze e di carismi. Sono doni dello Spirito, dati non per l’esaltazione di chi li riceve, ma, come ricorda san Paolo, per l’utilità comune e l’edificazione di tutto il corpo di Cristo. Proprio perché sono affidati alla Chiesa e non a un singolo, Dio ci ha donato anche l’intelligenza, perché possiamo discernere come vivere la nostra vocazione con consapevolezza e libertà. Nel corpo mistico di Cristo le membra sono molte e ciascuna concorre, secondo il proprio dono, alla crescita di tutto il corpo: nessuno è chiamato a un ruolo passivo, ma nessuno può nemmeno ritenersi l’unico depositario della verità. A ciascuno spetta contribuire, a chi guida spetta custodire l’unità e discernere. Per contribuire davvero, tuttavia, occorre orientarsi. Lei parla di umiltà; io aggiungo che serve anche l’intelletto, dono del Paraclito. San Tommaso d’Aquino ci ricorda che ragione e fede non si escludono: illuminata dalla fede, l’intelligenza fa chiarezza sulla verità e sul bene, e la volontà si volge a essi. In questa luce un carisma si riconosce come autentico non dalle dichiarazioni di chi lo vive, ma dai frutti e dalla comunione con la Chiesa. Nel suo scritto lei menziona l’Opera del Gregge del Bambino Gesù, alla quale riconosce già criteri di ecclesialità, pur ribadendo che la loro verifica spetta alla Chiesa. Ebbene, trattandosi di un’associazione privata di fedeli, riconosciuta nel 2017 ad experimentum per un triennio, il Diritto Canonico non affida la vigilanza e il discernimento alla Santa Sede, ma al Vescovo diocesano. A lui spetta rivedere gli statuti, vigilare sull’integrità della fede, dei costumi e della disciplina, visitare l’associazione e intervenire con il proprio governo in questi ambiti, nel rispetto della sua autonomia. A lui, pastore al quale Dio ha affidato la cura delle anime di questa arcidiocesi, compete dunque quella «tremenda responsabilità» di cui lei parla: non soltanto valutare un’associazione, ma rispondere di ogni persona che ne fa o ne ha fatto parte, ascoltando tutte le voci, senza escluderne alcuna. Dalle sue parole traspare una forte sensibilità ecclesiale, e comprenderà meglio di chiunque che, quando si parla di una realtà, sia essa una parrocchia o un movimento, si parla di persone, con la loro storia, le loro fatiche, le loro ferite. Il nostro Arcivescovo le conosce, con ogni probabilità, meglio di noi: in tanti hanno bussato alla sua porta, come i figli si rivolgono al padre, e prima di lui lo avevano fatto con il Vescovo emerito. A questo si aggiunge il lavoro lungo e complesso dei commissari arcivescovili, che hanno vissuto la realtà dell’Opera per mesi, incontrando tante persone: sacerdoti, seminaristi, laici, depositari di carismi. Hanno raccolto informazioni, confidenze e testimonianze di quanti hanno fatto e fanno parte di questa realtà. Come da mandato, hanno riferito all’Arcivescovo e, con la massima trasparenza, hanno restituito agli associati, in un’assemblea pubblica, quanto emerso dal commissariamento. Io ero presente a quell’incontro e ho ascoltato di persona la sintesi di quanto raccolto. In tutta onestà, posso dire che le criticità rilevate sono state molte e di grande peso. Di fronte a tutto questo, lungi da me il sovrappormi a un discernimento ecclesiale che non mi compete. Altro è il discernimento personale, che è prerogativa, e direi responsabilità, di ogni battezzato. Il mio, per grazia di Dio, l’ho compiuto. È stato lungo e doloroso, mi ha segnato in profondità e porto ancora con me cicatrici che faticano a rimarginarsi. Ho vissuto moltissimi anni nella comunità del Gregge e non intendo giudicarne la storia né le persone che l’hanno guidata. Mi limito a rendere testimonianza di un’esperienza vissuta dall’interno, non da una prospettiva esterna né attraverso il racconto di altri. Lei parla di illazioni, quasi potessero nascere solo da uno sguardo esterno. Non è il mio caso. Credo, semmai, che sia il suo: non ricordo di averla mai incontrata né sentita nominare all’interno dell’Opera. Mi permetto dunque di domandarle: lei afferma che «il Gregge è nella Chiesa e non sarà mai una Chiesa nella Chiesa»; da dove trae una convinzione così salda? Io posso dirle di essermi confrontato più volte, e in varie forme, con tutte le persone preposte al discernimento o chiamate a concorrervi, e di aver ricevuto da loro, in più circostanze e senza mezze misure, un parere sul Gregge tutt’altro che positivo. Per questo le do ragione quando scrive che «la responsabilità individuale e comunitaria delle infedeltà è tremenda sugli occhi di Dio». Proprio perché tremenda, mi domando fino a dove si spinga la sua conoscenza degli aderenti al Gregge. A suo dire cercano la Grazia che santifica, si sottopongono con obbedienza al giudizio della Chiesa e sono «anime particolari che hanno il privilegio di donarsi interamente a Dio». Ma una descrizione così nitida, e così alta, presuppone di aver condiviso la vita concreta di quelle persone. Intuisco che la sua conoscenza sia piuttosto indiretta, legata probabilmente alla figura di un santo e stimato sacerdote, oggi al cospetto di Dio. Io posso raccontarle le cose da un’altra prospettiva: non quella del sentito dire, ma quella di un testimone diretto di fatti, circostanze e situazioni. Per questo non ritengo lecito intimare di tenere «giù le mani» dal Gregge. Parlarne è un dovere morale, conforme alla dottrina cristiana: non per fare cronaca, né per emettere giudizi che non spettano né a me né a lei, ma per offrire a chi ha la responsabilità di decidere una giusta chiave di lettura. Pilato domandò a Gesù: «Quid est veritas?», e non attese la risposta. Eppure Gesù gli aveva appena detto di essere venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità, e ai suoi aveva promesso: «Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Quando a Pietro e Giovanni fu intimato di tacere, essi risposero che non potevano non parlare di ciò che avevano visto e ascoltato. Non mi paragono certo a loro, ma il principio vale per ogni cristiano: chi è stato testimone diretto non può essere ridotto al silenzio. Né mi muove il desiderio di colpire, la verità va vissuta nella carità, come ammonisce san Paolo, con il solo scopo di aiutare chi deve decidere a vedere con chiarezza. Non c’è libertà senza verità, e nessuna verità si custodisce imponendo il silenzio. Per questo mi hanno colpito due passaggi del suo scritto. Lei afferma che chi si sovrappone al discernimento della Chiesa, con illazioni o particolari rivelati, è tra «i primi a dover beneficiare della preghiera», e osserva che c’è chi crede di dover separare i buoni dai cattivi con un giudizio umano, lontano dal Vangelo. Nel leggerle mi è sembrato di sentire l’eco di ciò che nell’Opera si è sempre detto di chi sceglieva una via diversa: chi si allontanava o andava via veniva bollato come un’anima perduta bisognosa di preghiere. La preghiera per il fratello è un atto alto della vita cristiana, e nessuno lo contesta. Ma quando diventa il modo di classificare chi non si riconosce più in una realtà, o chi rompe il silenzio, smette di essere intercessione e si fa giudizio, tanto più pesante quanto più si veste delle parole della pietà. È proprio quella separazione tra buoni e cattivi che lei stesso giustamente biasima. Il Vangelo ci avverte: nella parabola del grano e della zizzania, il padrone vieta ai servi di separare prima del tempo, perché il discernimento ultimo non appartiene a loro. Nessuno è un’anima perduta per il solo fatto di aver lasciato un luogo, un’associazione o una guida. Quando una pecora si smarrisce, il Pastore la cerca, non la cataloga. E chi è uscito dopo un lungo e doloroso discernimento lo ha fatto non per rifiutare la Chiesa, ma per restarle fedele e il nostro Pastore lo sa bene. Per questo credo che il vero atto di carità verso chi se ne va non sia soltanto pregare per lui, ma ascoltarlo. Più che pregare su chi se ne va, la invito dunque a pregare per chi è chiamato ad ascoltare tutti. Preghiamo per il nostro Arcivescovo, che porta una responsabilità grande e gravosa: lo Spirito Santo illumini il suo discernimento e gli doni di conoscere, una per una, le anime che il Padre gli ha affidato, quelle che restano nel Gregge e quelle che sono andate oltre, perché tutto si compia per il bene della Chiesa e per la maggior gloria di Dio. Nessuna verità, infatti, ha mai nociuto al Vangelo: gli nuoce soltanto il silenzio di chi la teme. Con rispetto. Un membro del popolo di Dio”