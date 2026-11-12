«Siete in pericolo»: nuova mail minatoria nelle scuole dopo gli allarmi di ieri

Il messaggio è arrivato alle segreterie alle 9.39. Il mittente chiede le dimissioni di Giorgia Meloni e sostiene che un’esplosione sia già avvenuta in una scuola: un’affermazione non confermata. Ieri, sul territorio, alcuni istituti sono stati evacuati e in altri sono stati svolti controlli.

di Carmine Rosamilia

Una nuova mail minatoria raggiunge questa mattina le segreterie di diversi istituti scolastici. Il messaggio, arrivato alle 9.39 di oggi, giovedì 12 novembre, porta il titolo «Messaggio dall’Italia. Siete in pericolo» ed è firmato con il nome di Mikhail Andropov, già apparso in precedenti comunicazioni dello stesso tenore.

Il mittente afferma che «l’edificio è stato minato» e sostiene di aver collocato un ordigno anche a Palazzo Chigi. La mail contiene inoltre una dichiarazione particolarmente grave: «abbiamo fatto esplodere un ordigno in una delle scuole della città, causando la morte di alcune persone». Il testo non indica quale istituto sarebbe coinvolto e, al momento, non ci sono conferme dell’esplosione né delle vittime evocate. Si tratta di affermazioni contenute nel messaggio, non di fatti accertati.

La comunicazione chiede le dimissioni della presidente del Consiglio e avverte: «In caso di mancato rispetto o di ignoranza delle nostre richieste, ve ne pentirete amaramente». Secondo fonti di stampa, l’indirizzo utilizzato per l’invio è associato a un dominio delle Filippine. Questo elemento, da solo, non identifica chi abbia scritto la mail né stabilisce da dove sia partita.

La nuova minaccia è arrivata il giorno dopo l’ondata di email che, mercoledì 11 novembre, ha raggiunto circa 6.300 scuole in Italia. In diversi istituti le lezioni sono state sospese e gli edifici evacuati per consentire i controlli. Anche nel Salernitano alcune scuole sono state evacuate, mentre in altri plessi sono state effettuate verifiche.

Le conseguenze della nuova comunicazione si registrano già in altre zone del Paese: secondo fonti di stampa, a Palermo viene evacuata la scuola Umberto I, mentre in alcuni istituti dell’Emilia-Romagna vengono attivate le forze dell’ordine. Il messaggio viene descritto come un falso allarme, ma le verifiche restano necessarie per accertare le segnalazioni e tutelare studenti e personale.

I controlli effettuati ieri negli istituti coinvolti non fanno emergere elementi di pericolo concreto, secondo quanto riferito dalle autorità. Resta da chiarire se la mail arrivata oggi sia collegata alla precedente ondata. La firma e il tono del messaggio, da soli, non bastano a stabilirlo.