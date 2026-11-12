Caserta, “Occhio alle truffe”: Accademia Iniziativa Comune e Confeuro a tutela degli anziani

“La prevenzione, l’informazione e la tutela delle persone più fragili rappresentano priorità fondamentali per costruire una comunità più consapevole e solidale. È con questo spirito che il prossimo 13 dicembre, alle ore 10, presso la Masseria GiòSole, in via dei Giardini 31 a Capua (Caserta), si terrà l’iniziativa “Occhio alle Truffe”, promossa da Accademia Iniziativa Comune e Over 50, associazione dei pensionati europei promossa da Confeuro- Confederazione Agricoltori Europei. L’appuntamento, – che vedrà la partecipazione tra gli altri del prescindere nazionale Confeuro Andrea Tiso – nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori su un fenomeno particolarmente preoccupante, quello delle truffe ai danni degli anziani, e di offrire un’occasione concreta di confronto e sensibilizzazione. Raggiri telefonici, falsi operatori, truffe porta a porta e frodi online sono alcune delle modalità attraverso cui persone senza scrupoli approfittano della buona fede, della solitudine e della vulnerabilità delle persone più avanti con l’età. “Difendere gli anziani significa difendere una parte preziosa della nostra comunità. Non possiamo limitarci a intervenire quando una truffa si è già consumata: dobbiamo investire sulla prevenzione, sulla conoscenza e sulla capacità di riconoscere tempestivamente i comportamenti sospetti. Informare significa fornire strumenti di tutela, restituire sicurezza e rafforzare il senso di vicinanza delle istituzioni e delle realtà associative”, dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune. L’iniziativa intende inoltre valorizzare il ruolo dell’associazionismo come presidio sociale e punto di riferimento per le persone anziane, promuovendo una cultura della solidarietà, dell’ascolto e della partecipazione. “Sarà dunque un’importante e concreta occasione – conclude Carmela Tiso – per ribadire che nessuno deve sentirsi solo davanti ai rischi e alle difficoltà quotidiane”.
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