Caserta, “Occhio alle truffe”: Accademia Iniziativa Comune e Confeuro a tutela degli anziani - Le Cronache Attualità
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Dele Alli dà fuoco alla maglia dell’Arsenal in diretta, tifosi infuriati Automobilista falciato in autostrada sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo Intesa-Mps, tutte le novità del documento di offerta: dalla soglia del 50% alla partita Mediobanca, ecco il piano per Siena Eternit bis, Cassazione dispone un nuovo appello per Schmidheiny Raffaele De Rosa lascia Forza Italia: “Guardo a Cateno De Luca” Salute, Scala (Aipo): “3,5 milioni di italiani con Bpco, 100mila ricoveri l’anno” Lavoro, Cafà (FonARCom): “Fondi interprofessionali pronti a diventare attuatori nuove politiche attive” Catania, operaio di 44 anni muore cadendo da un tetto in riparazione Salute, Barbara (Sioechcf): “Poliposi nasale richiede approccio multidisciplinare” Farmaci, Murzilli (Aaiito): “Biologici sono rivoluzione copernicana in asma severa” Bagnaia operato al piede destro: intervento riuscito, ora inizia la riabilitazione Banda della minicar a Roma, Davide Iacopini lascia il San Camillo: l’attore trasferito al Santa Lucia per la riabilitazione Dele Alli dà fuoco alla maglia dell’Arsenal in diretta, tifosi infuriati Automobilista falciato in autostrada sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo Intesa-Mps, tutte le novità del documento di offerta: dalla soglia del 50% alla partita Mediobanca, ecco il piano per Siena Eternit bis, Cassazione dispone un nuovo appello per Schmidheiny Raffaele De Rosa lascia Forza Italia: “Guardo a Cateno De Luca” Salute, Scala (Aipo): “3,5 milioni di italiani con Bpco, 100mila ricoveri l’anno” Lavoro, Cafà (FonARCom): “Fondi interprofessionali pronti a diventare attuatori nuove politiche attive” Catania, operaio di 44 anni muore cadendo da un tetto in riparazione Salute, Barbara (Sioechcf): “Poliposi nasale richiede approccio multidisciplinare” Farmaci, Murzilli (Aaiito): “Biologici sono rivoluzione copernicana in asma severa” Bagnaia operato al piede destro: intervento riuscito, ora inizia la riabilitazione Banda della minicar a Roma, Davide Iacopini lascia il San Camillo: l’attore trasferito al Santa Lucia per la riabilitazione

Caserta, “Occhio alle truffe”: Accademia Iniziativa Comune e Confeuro a tutela degli anziani

  • Novembre 12, 2026
  • 0
  • 105
  • 2 Min Read

“La prevenzione, l’informazione e la tutela delle persone più fragili rappresentano priorità fondamentali per costruire una comunità più consapevole e solidale. È con questo spirito che il prossimo 13 dicembre, alle ore 10, presso la Masseria GiòSole, in via dei Giardini 31 a Capua (Caserta), si terrà l’iniziativa “Occhio alle Truffe”, promossa da Accademia Iniziativa Comune e Over 50, associazione dei pensionati europei promossa da Confeuro- Confederazione Agricoltori Europei. L’appuntamento, – che vedrà la partecipazione tra gli altri del prescindere nazionale Confeuro Andrea Tiso – nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori su un fenomeno particolarmente preoccupante, quello delle truffe ai danni degli anziani, e di offrire un’occasione concreta di confronto e sensibilizzazione. Raggiri telefonici, falsi operatori, truffe porta a porta e frodi online sono alcune delle modalità attraverso cui persone senza scrupoli approfittano della buona fede, della solitudine e della vulnerabilità delle persone più avanti con l’età. “Difendere gli anziani significa difendere una parte preziosa della nostra comunità. Non possiamo limitarci a intervenire quando una truffa si è già consumata: dobbiamo investire sulla prevenzione, sulla conoscenza e sulla capacità di riconoscere tempestivamente i comportamenti sospetti. Informare significa fornire strumenti di tutela, restituire sicurezza e rafforzare il senso di vicinanza delle istituzioni e delle realtà associative”, dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune. L’iniziativa intende inoltre valorizzare il ruolo dell’associazionismo come presidio sociale e punto di riferimento per le persone anziane, promuovendo una cultura della solidarietà, dell’ascolto e della partecipazione. “Sarà dunque un’importante e concreta occasione – conclude Carmela Tiso – per ribadire che nessuno deve sentirsi solo davanti ai rischi e alle difficoltà quotidiane”.

Tags:

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Attualità Cronaca

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013