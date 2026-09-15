La Lega riparte da Salerno

di Erika Noschese

Un punto fisico per avvicinare i cittadini alla politica. È stata inaugurata nel pomeriggio di ieri la nuova sede provinciale della Lega Salerno, in pieno centro cittadino. La struttura si trova infatti in piazza Casalbore, facilmente raggiungibile. «La logica è quella di avere un punto al centro della città, mandare un messaggio di apertura, perché l’obiettivo non è aprire soltanto a militanti, amministratori e sostenitori, ma anche alla città, a chi non ha mai fatto politica, non ha la tessera in tasca, ma vuole evidentemente avvicinarsi a questo mondo», ha dichiarato il segretario provinciale, Aurelio Tommasetti, evidenziando che «il programma è intenso, segno del grande impegno politico nel solco della linea tracciata da Matteo Salvini. Vogliamo far sentire la nostra voce, sapendo che siamo all’opposizione al Comune e in Consiglio regionale. Non faremo sconti né a De Luca e al Pd a Salerno, né a Fico e ai Cinque Stelle in Regione». Tommasetti ribadisce poi il ruolo del partito: «La Lega è una voce autorevole a livello nazionale, deve rilanciare la sua azione e lo deve fare aprendosi ai territori, alle imprese, ai giovani, alle famiglie, a tutti coloro i quali vogliono una politica fatta di competenze e non di scorciatoie – ha aggiunto –Oggi il discorso della contrapposizione territoriale è utilizzato solo da chi ha paura della Lega e di Salvini. I nostri temi sono quelli caldi della campagna e caratterizzano le nostre politiche, a partire dalla sicurezza, dall’impegno per il lavoro, dalle imprese e dalle famiglie». Per Tommasetti, quello della Lega «è un discorso attuale e, anche nella compagine governativa, se uno fa mente locale rispetto ai quattro anni di governo Meloni, i provvedimenti che hanno fatto breccia nell’idea degli italiani sono quelli dei ministri a guida Lega, a partire da Valditara, con una rivoluzione di buon senso nella scuola, da Matteo Salvini con il piano infrastrutture e quanto sta facendo sull’Alta velocità, così come Giorgetti, che è giunto in un momento complicato. Ci presentiamo facendo una narrazione delle cose che già sono state fatte, anche sulla sicurezza, in termini di rimpatrio e contrasto all’immigrazione clandestina. Se sono stati commessi errori, perché in politica si sbaglia, sono convinto che in campagna elettorale sapremo dire tutte le azioni che caratterizzano il governo. Ci prepariamo alla Pontida della prossima settimana». Ad accendere i riflettori sul radicamento territoriale il deputato e coordinatore della Lega in Campania, Gianpiero Zinzi, componente della Commissione parlamentare Antimafia: «È un appuntamento molto importante per noi che crediamo nel radicamento sul territorio. È un presidio certo per i cittadini, ma anche per la classe dirigente di centrodestra che sta guardando con attenzione al lavoro della Lega in provincia di Salerno», ha detto. Per Zinzi, l’inaugurazione della nuova sede è stata l’occasione per accendere i riflettori sulla prossima, attesa, tornata elettorale: «Si tornerà al voto con la nuova legge elettorale. Finalmente, con la reintroduzione delle preferenze, è un dato di certezza. Con alcuni di voi ne avevamo parlato alla vigilia delle elezioni amministrative. Io sono molto felice che l’emendamento sia passato. Adesso arriverà alla Camera per l’ultimo passaggio. Io sono fiducioso: ritengo che non ci saranno sorprese e, anzi, ci avvieremo con la certezza della legge elettorale verso un cammino di un anno per le prossime elezioni politiche – ha detto il deputato campano – Io sono dell’avviso, invece, che andremo avanti spediti e, soprattutto, stiamo facendo un ottimo lavoro per i nostri territori. La priorità da qui in avanti, come lo è sempre stata per noi, è il tema della sicurezza. Proprio oggi abbiamo fatto riferimento a «Strade sicure», alla necessità che nelle città capoluogo, e non solo, ci sia un presidio militare che dia non soltanto la percezione della sicurezza, ma contribuisca, insieme al lavoro delle forze dell’ordine, a rendere le nostre città più sicure e più vivibili e a consentire, come dico sempre, che le nostre ragazze girino liberamente anche in minigonna, se vogliono farlo, senza doversi preoccupare di presenze che infastidiscono e rendono meno vivibili e sicure le nostre città». Per il segretario regionale, il governo nazionale dovrà andare avanti fino alla scadenza naturale: «Noi riteniamo che, dopo il record del governo più longevo, si debba tagliare il nastro del record del governo che arriva a fine legislatura – ha aggiunto – Stiamo facendo bene e riteniamo che arrivare alla fine ci consentirà di lavorare su due leggi di stabilità finanziaria che diano risposte, per quanto ci riguarda, alla Campania e ai cittadini campani in termini di infrastrutture, ma anche alle fasce di cittadinanza che hanno bisogno di sostegno. Mi riferisco ai giovani e agli anziani». Presente al taglio del nastro anche Johnny Ricca, vicesegretario provinciale: «A differenza della vecchia gestione, trovo, essendo uno della prima ora, un modo di approcciare il partito diverso. Vedo l’unione che c’è e che prima non notavo. C’è un modo di confrontarsi e di sentirsi sulle decisioni che è l’innovazione di questo momento». A ribadire la necessità di un punto fisico per i militanti anche Sonia Alfano, sindaco di San Cipriano Picentino e presidente del partito per la provincia di Salerno: «Abbiamo iniziato dal congresso per dare a tutti i militanti un punto di inizio, una presenza sul territorio. Una sede era necessaria proprio per dare continuità a quello che avevamo detto durante il congresso: presenza sul territorio e un punto fermo dove ci possiamo riunire e dove i militanti possono venire per trovare i riferimenti politici del partito e, quindi, anche delle risposte». A sferrare un colpo al generale Vannacci la vicesegretaria regionale, Lucia Vuolo: «Vannacci sta facendo il suo gioco, indubbiamente. Copia molto ciò che sono i programmi della Lega. D’altra parte, lui viene fuori dalla Lega, non è che abbia avuto un vero programma. Mentre lui dice ciò che vorrebbe fare, la Lega sta già facendo e, insieme al governo Meloni, già lo sta attuando».