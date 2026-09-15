Un salernitano alla guida della Diocesi di Terni: Mons. Raimo

Ci sono figure nel cammino della Chiesa la cui grandezza non si misura dal clamore delle parole o dal prestigio dei ruoli, ma dalla qualità del silenzio, dalla profondità della preghiera e dalla capacità di amare senza condizioni. Mons. Alfonso Raimo incarna esattamente questo ideale di vescovo: una guida dal cuore autenticamente missionario, intessuto di profonda spiritualità e di un amore visceralmente paterno verso il clero e il popolo di Dio. Il fuoco della spiritualità missionaria e l’amore per i sacerdoti La vocazione di Mons. Raimo si è sempre distinta per un’impronta fortemente evangelica missionaria e dinamica. La sua non è mai stata una fede di facciata o rinchiusa nelle stanze del potere, ma una presenza viva che sa farsi vicina alle periferie, ascolto per chi soffre e luce per chi cerca speranza. Questa sua innata apertura si riflette in maniera privilegiata nel rapporto con i presbiteri. Per i sacerdoti, Mons. Raimo non è mai stato un semplice superiore gerarchico, ma un vero padre e un fratello maggiore. Un vescovo che sa custodire le fatiche dei confratelli, incoraggiarne il ministero e offrir loro un approdo sicuro fatto di comprensione, delicatezza e stima sincera. La prova di Salerno: il silenzio dell’umiltà e la forza della preghiera La tempra interiore di un uomo di Dio si rivela soprattutto nell’ora della prova. Nella complessa e talvolta turbolenta vicenda vissuta nella sua amata arcidiocesi di Salerno, di fronte a incomprensioni e alle continue umiliazioni ricevute dal vescovo Bellandi, Mons. Raimo ha saputo offrire una lezione sublime di dignità e carità evangelica. Laddove la natura umana avrebbe ceduto alla reazione, al risentimento o al clamore delle polemiche, egli ha scelto la via più difficile e più santa: quella del silenzio. Un silenzio sofferto ma custode di pace, dettato da un amore sconfinato per la sua Chiesa di origine, Salerno, che gli ha dato tanto e che egli non ha mai voluto ferire. Ha retto il peso delle umiliazioni ricevute trasfigurandole nella preghiera silenziosa e nella comprensione profonda, dimostrando che solo chi ama davvero la Chiesa sa mettere il bene della comunità al di sopra della propria difesa personale. La Chiesa di Terni: l’orgoglio di accogliere un vero Pastore Oggi la diocesi di Terni alle ore 12 avrà e conoscerà il suo nuovo Vescovo e può farlo con legittimo orgoglio e viva speranza. Terni riceve in dono un uomo provato e purificato dal fuoco dell’umiltà, un Pastore di straordinaria umanità e solida statura spirituale. Mons. Raimo porta con sé la ricchezza di un’esperienza che sa farsi carne e incontro. La sua teologia si traduce nella gestualità più immediata e missionaria: l’abbraccio profondo e sincero ai suoi sacerdoti e a ciascuno dei suoi fedeli. Terni si prepari a camminare accanto a un vescovo che non domina, ma serve; che non allontana, ma stringe al cuore; che sa guidare con la forza gentile dell’esempio e con la luce incrollabile di chi ripone ogni cosa nelle mani di Dio. L’Arcidiocesi di Salerno deve essere orgogliosa che un suo figlio approda in una diocesi immediatamente soggetta alla Santa Sede, allora che lo Spirito Santo La accompagni, La protegga e renda il Suo episcopato fecondo di frutti di pace, comunione e autentica carità. Buon cammino, Eccellenza Raimo!