La Fondazione ANT Italia e Bcc Monte Pruno per la prevenzione dei tumori

La Fondazione ANT Italia ONLUS – Potenza, impegnata nella prevenzione e cura dei tumori, ha presentato, presso la Sede distaccata di Potenza della BCC Monte Pruno, l’iniziativa di raccolta fondi in occasione della Pasqua.Il referente dell’organizzazione, Raffaele Messina ha consegnato, presso la Sede Bcc a Potenza, nelle mani del Direttore Generale Michele Albanese e del Responsabile della Sede distaccata dell’Istituto di Credito Giovanni Amato, le uova pasquali da donare ai clienti invitando i riceventi a lasciare un contributo volontario per sostenere le attività di prevenzione della Fondazione ANT.

La prevenzione è un concetto fondamentale nella lotta contro i tumori, in quanto permette di individuare precocemente eventuali patologie e di intervenire tempestivamente per garantire il migliore esito possibile.

Grazie alle iniziative di prevenzione promosse dalla Fondazione ANT Italia, è possibile sensibilizzare la popolazione sull’importanza di uno stile di vita sano, della partecipazione ai programmi di screening e della prevenzione primaria.

Il volontariato svolto dalla Fondazione ANT, inoltre, è un impegno serio e concreto, che si traduce in un supporto costante alle persone affette da tumore e alle loro famiglie. I volontari sono figure fondamentali nel garantire un supporto emotivo, pratico e umanitario a chi si trova ad affrontare questi momenti.

Il Direttore Generale Michele Albanese, a margine dell’incontro, ha dichiarato: “La prevenzione è un pilastro fondamentale nella lotta ai tumori. È nostro dovere fare tutto il possibile per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di prevenire e monitorare costantemente la propria salute. La prevenzione può aiutare a individuare precocemente eventuali segnali di allarme e a ridurre in maniera significativa il rischio di sviluppare tumori. Inoltre, promuovere la prevenzione significa anche investire nella salute pubblica e risparmiare risorse economiche sul lungo termine. Come Bcc Monte Pruno, da sempre, ci impegniamo a sostenere e promuovere iniziative che possano contribuire a diffondere la cultura della prevenzione tra la popolazione, affinché sempre più persone possano vivere una vita sana e protetta dal pericolo dei tumori. Invitiamo i clienti di Potenza, quindi, a condividere con noi questa importante causa, lasciando un piccolo gesto di solidarietà che potrà fare la differenza nella vita di chi si trova a combattere contro il cancro. Il nostro impegno per la prevenzione e la cura dei tumori continua, grazie al vostro sostegno”.