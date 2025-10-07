La Feldi si aggiudica il derby con l’Avellino

La Feldi Eboli ottiene la sua terza vittoria in altrettante partite di Serie A e lo fa in una gara che è una vera altalena di emozioni. Finisce 3-4 il derby contro la Sandro Abate Avellino, con i ragazzi di mister Luciano Antonelli che sbancano il PalaDelMauro con qualche brivido nel finale. Dopo una gara condotta magistralmente e portata sullo 0-4, le volpi subiscono la parziale rimonta dei padroni di casa e solo uno strepitoso Dalcin nega nel finale il pareggio dei lupi irpini.

PRIME VOLTE – Venancio è tra i più attivi ad inizio gara, torna in campo ufficialmente per la prima volta in questa stagione dopo aver scontato regolarmente la squalifica di due giornate e non aver disputato le gare contro CDM e Roma, come da prassi. Gui inizia il suo duello personale con Lo Conte e ad inizio gara è il portiere dell’Avellino ad avere la meglio con almeno tre importanti parate. Ma a metà primo tempo Gui si prende finalmente la scena e segna il primo gol da ex con un tocco sotto porta, battendo l’estremo difensore irpino. Lo Conte però torna in cattedra e si supera sul tentativo di Venancio, ma non può nulla invece sul raddoppio delle volpi firmato Giancarllo Selucio, al suo primo gol stagionale.

ALTALENA – Primo tempo a senso unico per le volpi e la ripresa si apre con lo stesso canovaccio. Dopo pochi minuti schema su rimessa laterale, Pelezinho finta la battuta e poi lascia a Venancio, il nuovo acquisto della Feldi scatta in area a prendere posizione e, servito in maniera precisa dal numero 5, raccoglie l’assist del compagno realizzando la sua prima rete con le volpi. Passano pochi minuti e ancora Venancio in versione assistman, stavolta serve al centro Gui che fa doppietta, la sua prima in rossoblù. Gara che sembra prendere già la via di Eboli ma in questo sport nulla è scontato e l’Avellino rientra prepotentemente in gara nel giro di due minuti. Prima un gran gol al volo di Lolo Suazo, poi Preà sotto porta la mette dentro accorciando sul 2-4. Alex fa 3-4 con lo scavetto a metà secondo tempo, la Feldi prova a reagire centrando la traversa con Caponigro. Dall’altra parte Lolo Suazo ancora protagonista ma stavolta in negativo: prima spreca una ghiotta occasione per il pareggio, poi fallisce il tiro libero concesso alla Sandro Abate dopo il sesto fallo delle volpi. Ancora una volta capitan Dalcin mette la sua firma neutralizzando la battuta del pivot dei lupi irpini a meno di 3 minuti dal termine. I padroni di casa giocano la carta finale del portiere di movimento per cercare di completare una clamorosa rimonta, ma nulla di fatto.

La Feldi Eboli porta così a casa il suo quinto successo consecutivo tra campionato e Coppa Divisione, un avvio che migliore non poteva esserci per i ragazzi di mister Antonelli. Una vittoria che vale doppio, non solo per i tre punti ma anche dal punto di vista morale perchè portare a casa un derby è sempre una gioia doppia per società e tifosi. Ora l’ultimo step per chiudere questo mini ciclo al meglio prima della sosta forzata, domenica si torna la Palasele per la sfida alla Pirossigeno Cosenza.