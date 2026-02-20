La Banca Monte Pruno celebra 5 anni di presenza a Cava de’ Tirreni

Si è svolto, ieri sera, a Cava de’ Tirreni, presso lo storico Jazz Club “Il Moro”, l’evento culturale promosso dalla Banca Monte Pruno in collaborazione con DLiveMedia, che ha unito musica d’autore, parole e riflessione culturale in una serata intensa e partecipata.

L’iniziativa, primo di due appuntamenti culturali e musicali che la Banca realizzerà nella Città Metelliana per festeggiare i 5 anni di presenza, ha confermato la volontà dell’Istituto di credito cooperativo di andare oltre il ruolo strettamente bancario, promuovendo occasioni di qualità capaci di valorizzare i territori e creare momenti autentici di incontro e condivisione con la comunità locale.

Protagonista della serata è stato Angelo Mellone, scrittore, Direttore Rai DayTime e artista eclettico, che, insieme a Domenico Andria al basso, Igor Di Martino alla chitarra e Salvatore Rainone alla batteria, ha accompagnato il pubblico in un viaggio musicale ispirato allo swing, con un repertorio che ha spaziato da Fred Buscaglione a Sergio Caputo, fino a brani inediti, attraversando le sonorità dagli anni ’50 alla contemporaneità, tra improvvisazione, ritmo ed emozione.

La serata è stata introdotta da un talk con l’artista in dialogo con la giornalista musicale Valeria Saggese, che ha offerto spunti di riflessione sul valore della musica come linguaggio culturale e umano, capace di creare legami e generare condivisione.

All’evento hanno preso parte, in folto numero, i dipendenti della BCC Monte Pruno, insieme al Direttore Generale Cono Federico e al Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea. Sono intervenuti, inoltre, il Presidente Michele Albanese, il Vice Presidente Antonio Ciniello, i consiglieri Filiberto Pasca e Giovanni Martino, nonché la Presidente del Collegio Sindacale Ilaria Imperatore, a testimonianza di una partecipazione corale dell’intera governance dell’Istituto.

Nel suo intervento, il Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico ha ricordato come questi eventi giungano a cinque anni dall’apertura della Filiale di Cava de’ Tirreni, avvenuta in un periodo complesso segnato dall’emergenza Covid; un traguardo che assume oggi un valore ancora più significativo: la Banca, attraverso iniziative culturali come questa, intende restituire alla Città di Cava de’ Tirreni parte di quanto la comunità ha saputo donare alla filiale in termini di fiducia, relazioni e partecipazione. Il Direttore Generale ha sottolineato come i risultati raggiunti in questi cinque anni sono stati soddisfacenti, anche grazie all’impegno quotidiano dei dipendenti della filiale e alla brillante direzione del Preposto Cristian Coccaro, cui è stato rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro svolto a favore della clientela e del territorio.

Con questo primo evento, prende forma un percorso che rafforza il legame tra la Banca Monte Pruno e la comunità cavese, valorizzando luoghi simbolo della cultura e promuovendo esperienze che parlano al cuore delle persone, nel solco di una visione che mette al centro comunità, relazioni e qualità delle proposte.