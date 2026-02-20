La Banca Monte Pruno celebra 5 anni di presenza a Cava de’ Tirreni - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

La Banca Monte Pruno celebra 5 anni di presenza a Cava de’ Tirreni
De Luca, alla Regione non è arrivato il Messia
Provincia di Salerno: il presidente Guzzo assegna le deleghe
Si è spenta la Luce di Napoli
Provincia Cava dè Tirreni

La Banca Monte Pruno celebra 5 anni di presenza a Cava de’ Tirreni

  • Febbraio 20, 2026
  • 0
  • 165
  • 3 Min Read
La Banca Monte Pruno celebra 5 anni di presenza a Cava de’ Tirreni

Si è svolto, ieri sera, a Cava de’ Tirreni, presso lo storico Jazz Club “Il Moro”, l’evento culturale promosso dalla Banca Monte Pruno in collaborazione con DLiveMedia, che ha unito musica d’autore, parole e riflessione culturale in una serata intensa e partecipata.

L’iniziativa, primo di due appuntamenti culturali e musicali che la Banca realizzerà nella Città Metelliana per festeggiare i 5 anni di presenza, ha confermato la volontà dell’Istituto di credito cooperativo di andare oltre il ruolo strettamente bancario, promuovendo occasioni di qualità capaci di valorizzare i territori e creare momenti autentici di incontro e condivisione con la comunità locale.

Protagonista della serata è stato Angelo Mellone, scrittore, Direttore Rai DayTime e artista eclettico, che, insieme a Domenico Andria al basso, Igor Di Martino alla chitarra e Salvatore Rainone alla batteria, ha accompagnato il pubblico in un viaggio musicale ispirato allo swing, con un repertorio che ha spaziato da Fred Buscaglione a Sergio Caputo, fino a brani inediti, attraversando le sonorità dagli anni ’50 alla contemporaneità, tra improvvisazione, ritmo ed emozione.

La serata è stata introdotta da un talk con l’artista in dialogo con la giornalista musicale Valeria Saggese, che ha offerto spunti di riflessione sul valore della musica come linguaggio culturale e umano, capace di creare legami e generare condivisione.

All’evento hanno preso parte, in folto numero, i dipendenti della BCC Monte Pruno, insieme al Direttore Generale Cono Federico e al Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea. Sono intervenuti, inoltre, il Presidente Michele Albanese, il Vice Presidente Antonio Ciniello, i consiglieri Filiberto Pasca e Giovanni Martino, nonché la Presidente del Collegio Sindacale Ilaria Imperatore, a testimonianza di una partecipazione corale dell’intera governance dell’Istituto.

Nel suo intervento, il Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico ha ricordato come questi eventi giungano a cinque anni dall’apertura della Filiale di Cava de’ Tirreni, avvenuta in un periodo complesso segnato dall’emergenza Covid; un traguardo che assume oggi un valore ancora più significativo: la Banca, attraverso iniziative culturali come questa, intende restituire alla Città di Cava de’ Tirreni parte di quanto la comunità ha saputo donare alla filiale in termini di fiducia, relazioni e partecipazione. Il Direttore Generale ha sottolineato come i risultati raggiunti in questi cinque anni sono stati soddisfacenti, anche grazie all’impegno quotidiano dei dipendenti della filiale e alla brillante direzione del Preposto Cristian Coccaro, cui è stato rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro svolto a favore della clientela e del territorio.

Con questo primo evento, prende forma un percorso che rafforza il legame tra la Banca Monte Pruno e la comunità cavese, valorizzando luoghi simbolo della cultura e promuovendo esperienze che parlano al cuore delle persone, nel solco di una visione che mette al centro comunità, relazioni e qualità delle proposte.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Cava dè Tirreni Provincia

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013