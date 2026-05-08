L.elettorale: Gasparri, garantisce esito chiaro

“Per quanto riguarda la legge elettorale, è giusto discuterne nei dettagli con l’opposizione, ma sembrano loro stessi escludere a priori una loro possibilità di successo. Qual è l’impianto di questa legge? Che chi prende più voti possa avere una maggioranza, che non deve essere esorbitante ma ragionevole, come accade nelle Regioni e nei territori. La legge regionale, per esempio, ha fatto vincere la sinistra in Puglia, in Campania e altrove, quindi non è una legge che conviene al centrodestra, ma serve semplicemente a evitare un pareggio. Sembra invece che la sinistra non abbia fiducia in se stessa. Noi vogliamo cercare un’intesa, però fare una legge che dia un risultato è una cosa virtuosa. Siamo quindi favorevoli a una legge che garantisca un esito chiaro, non abbiamo la certezza che vinceremo noi. Speriamo di avere più voti, ma questo lo decidono gli elettori. È importante che sia una legge capace di garantire una base veramente democratica”. Lo dichiara il presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, senatore Maurizio Gasparri,