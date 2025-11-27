L.elettorale: De Luca(Pd), destra accelera per contraccolpo voto - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

L.elettorale: De Luca(Pd), destra accelera per contraccolpo voto
Rotondi,condivido appello ultimi leader Dc viventi sul simbolo
Maltempo: domani allerta gialla in 6 regioni del Centro-Sud
Sergio Casola lascia la CNA e guida la Fenailp provinciale
Ultimora

L.elettorale: De Luca(Pd), destra accelera per contraccolpo voto

  • Novembre 27, 2025
  • 0
  • 39
  • 2 Min Read
L.elettorale: De Luca(Pd), destra accelera per contraccolpo voto

“Mi pare che le elezioni regionali abbiano prodotto un contraccolpo evidente dentro la maggioranza. Noi, come Partito Democratico, siamo molto soddisfatti del risultato complessivo: il Pd ha conquistato 3,2 milioni di voti, contro i 2,5 milioni di Fratelli d’Italia. Solo due Regioni hanno cambiato guida politica, l’Umbria e la Sardegna, passando dal centrodestra al centrosinistra. E nelle sei Regioni andate al voto in autunno il centrosinistra ha superato complessivamente i 300 mila voti in piu’. E’ un segnale importante: conferma il valore del percorso di unita’ che la segretaria Elly Schlein sta portando avanti, perche’ quando il centrosinistra si presenta ampio, coeso e radicato sui temi e sui programmi, e’ competitivo e vince. Ma un messaggio di forte opposizione e’ arrivato anche al Governo a livello nazionale, perche’ la destra ha politicizzato queste elezioni. Non e’ un caso che, soprattutto dopo le ultime tornate penso alla Campania, dove la maggioranza ha persino candidato un viceministro trasformando la campagna in una sorta di passerella, si sia vista un’improvvisa accelerazione sulle riforme. Invece di proporre una modifica della legge di bilancio la destra parla di modifica della legge elettorale. Una scelta che sembra piu’ una reazione alla sconfitta e alla preoccupazione di perdere le elezioni con il quadro attuale. Questo e’ inaccettabile. Le riforme, soprattutto quelle elettorali, non si fanno per ragioni o interessi di parte”. Lo ha detto Piero De Luca, deputato e segretario regionale del Pd in Campania, a Tagada’ su La7.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013