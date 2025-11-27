A San Gregorio Armeno la statuina di Sangiuliano

«Una copia ho intenzione di regalarla a lui, in prima persona». A pochi giorni dall’elezione al Consiglio regionale della Campania, dove è stato eletto nella lista di Napoli di FdI, a San Gregorio Armeno, la celebre via dei presepi della tradizione napoletana, è comparsa anche la statuina di Gennaro Sangiuliano. Un pezzo da collezione.

È stato il maestro presepiale Marco Ferrigno a produrre la statuina dell’ex ministro della Cultura. «Ne produrrò per iniziare almeno una trentina di esemplari», ha spiegato Ferrigno all’Adnkronos. La statuetta di Sangiuliano costerà 30 euro. L’ex ministro è stato riprodotto con l’ormai celebre cappellino rosso, stile Donald Trump, con la scritta “Make Naples Great Again”, che è stato il claim della sua campagna elettorale come il tycoon a stelle e strisce.

«Ha ragione Sangiuliano, Make Naples Great Again è un claim vincente», ha detto ancora all’Adnkronos il maestro presepiale, «anche se – aggiunge con orgoglio tutto partenopeo – Napoli è già grande».